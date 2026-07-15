Estepona inicia las obras de un velódromo con campo de rugby y fútbol para 1.000 espectadores

El Ayuntamiento de Estepona ha celebrado este miércoles el acto de colocación de la primera piedra del futuro velódromo de la ciudad, un nuevo complejo deportivo que incluirá instalaciones para la práctica del ciclismo, el rugby y el fútbol 11.

El equipamiento se construirá junto al arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas, en una parcela situada al noroeste del término municipal. El proyecto supondrá una inversión de 3.652.569,85 euros, y tendrá un plazo de ejecución de nueve meses.

Primera piedra del velódromo de Estepona. / L.O.

Un velódromo dentro de un parque de más de 20.000 metros cuadrados

La actuación contempla la creación de un parque periurbano de más de 20.000 metros cuadrados, que albergará una pista ovalada de rodadura inclinada destinada a la práctica del ciclismo.

En el interior del velódromo, que será el segundo de la provincia de Málaga después del que ya existe en Humilladero, se habilitará un campo de césped artificial de última generación, preparado para acoger tanto partidos de rugby como encuentros de fútbol 11.

El nuevo complejo supondrá también la creación de las primeras instalaciones específicamente adaptadas para la práctica del rugby en Estepona.

Gradas para 1.000 espectadores

El cicloestadio tendrá forma ovalada y contará con gradas distribuidas en varios niveles, con una capacidad inicial aproximada de 1.000 espectadores.

El edificio principal de servicios incluirá aseos, vestuarios, gimnasio, despachos y espacios de almacenamiento, destinados a cubrir las necesidades de los deportistas, los clubes y la organización de competiciones.

Las obras del velódromo de Estepona durarán nueve meses

Los trabajos comenzaron a principios de junio y su primera fase se centrará en dotar a la parcela de los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico.

La actuación fue adjudicada a la UTE Parque Estepona por 3,65 millones de euros. La empresa presentó una mejora que reduce el plazo inicialmente previsto, por lo que la duración total de las obras será de nueve meses.

Instalaciones adaptadas al fútbol, el rugby y el ciclismo

Las dimensiones del terreno de juego se han definido siguiendo los criterios de la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento del Consejo Superior de Deportes.

Esta regulación establece las condiciones técnicas necesarias para que el campo pueda utilizarse tanto para la práctica del fútbol como del rugby.

El diseño de la pista ciclista también se ajustará a las especificaciones recogidas en el Reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Una reivindicación histórica de los ciclistas de Estepona

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha presidido el acto de colocación de la primera piedra acompañado por representantes de clubes, colectivos y deportistas locales vinculados al ciclismo.

El regidor ha señalado que la construcción de este equipamiento responde a una reivindicación mantenida durante décadas por profesionales y aficionados al ciclismo.

García Urbano ha destacado además que la puesta en funcionamiento del complejo ampliará la oferta deportiva de Estepona y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la creación de nuevos espacios para la práctica deportiva.