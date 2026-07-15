Tribunales
En libertad sin medidas el detenido por el atropello mortal de una menor noruega en Mijas
El juzgado no le atribuye ningún delito, mientras la Guardia Civil continúa buscando al conductor que arrolló a la joven de 17 años y huyó del lugar
La Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Fuengirola, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles la puesta en libertad del hombre detenido por la Guardia Civil en relación con el atropello mortal de Nikoline, la joven noruega de 17 años que fue arrollada la madrugada del 6 de julio en la A-7 a su paso por Mijas por un vehículo que se dio a la fuga.
El arrestado ha quedado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar y no figura investigado por delito alguno, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La causa está en manos de la Sección de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Fuengirola, que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo sucedido.
La investigación de la Guardia Civil de Tráfico se centra ahora en identificar el vehículo que atropelló a la joven y localizar a su conductor, que abandonó el lugar después del siniestro. Los agentes tratan también de reconstruir las circunstancias que rodearon el accidente.
Desaparecida tras salir de una discoteca de Marbella
La víctima era una menor de 17 años y nacionalidad noruega. Sus padres habían denunciado su desaparición antes de que se confirmara su identidad, después de perderle la pista durante la madrugada del domingo al lunes.
La joven se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio. Según las primeras informaciones, fue vista por última vez durante la madrugada en las inmediaciones de una discoteca de Marbella.
El atropello se produjo sobre las 5.20 horas del lunes 6 de julio, en el kilómetro 1.027 de la A-7, en sentido Marbella. Varios testigos alertaron al servicio de emergencias 112 de que una mujer había sido arrollada en la carretera.
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