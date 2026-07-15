La Mancomunidad de la Costa del Sol aprueba un presupuesto de 180,6 millones para 2026

La Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha aprobado el presupuesto consolidado para 2026, que asciende a 180.644.652,26 euros, una vez eliminadas las operaciones internas entre la propia institución y su empresa pública de aguas, Acosol.

Las cuentas tienen como principales objetivos financiar las competencias asumidas por la Mancomunidad, mantener la estabilidad presupuestaria y sentar las bases de un plan plurianual de inversiones en abastecimiento y saneamiento con horizonte hasta 2029.

Instalaciones de Acosol en la Costa del Sol. / L.O.

Un plan de inversiones para garantizar el suministro de agua

El presidente de la Mancomunidad, Félix Romero, ha señalado que el presupuesto busca «asegurar el suministro de agua en la Costa del Sol y su saneamiento integral» mediante las inversiones previstas por Acosol durante los próximos ejercicios.

El presupuesto individual de la Mancomunidad asciende a 57.987.896,90 euros, mientras que las previsiones de ingresos y gastos de Acosol, una vez adaptadas al modelo de presupuestación pública local, se sitúan en 129.781.435,40 euros.

La cifra consolidada alcanza los 180,6 millones de euros después de descontar 7.124.680,04 euros en operaciones internas entre ambos organismos.

La Mancomunidad de la Costa del Sol ha aprobado los presupuestos para 2026. / L.O.

Acosol mantiene su canon en 7,1 millones de euros

El canon que Acosol cobra a los usuarios para financiar obras de mejora se mantiene en 7.124.680,04 euros en 2026, la misma cantidad que el ejercicio anterior.

Las cuentas de la empresa pública incluyen también un fondo de regeneración de tesorería destinado a financiar obras vinculadas a los cánones de abastecimiento y saneamiento que habían sido recaudados y todavía no se habían invertido.

El presupuesto incorpora asimismo un plan plurianual para ejecutar actuaciones que permitan mejorar las infraestructuras hidráulicas de los municipios de la Costa del Sol occidental.

Las aportaciones de los municipios suponen el 1,72% de los ingresos

Las aportaciones ordinarias de los ayuntamientos integrados en la Mancomunidad representan únicamente el 1,72% de los ingresos totales de la institución.

La cuantía global se mantiene respecto al ejercicio anterior, aunque la cantidad que debe aportar cada municipio dependerá de la evolución de sus ingresos corrientes y de su población de derecho.

Por su parte, las aportaciones extraordinarias para financiar los puntos limpios y la limpieza de las aguas del litoral representan el 0,63% de los ingresos corrientes y totales de la Mancomunidad.

Más de 400.000 toneladas de residuos en la planta de Casares

La Mancomunidad estima que durante 2026 entrarán unas 410.000 toneladas de residuos urbanos en el Complejo Medioambiental de la Costa del Sol, situado en Casares.

La planta de residuos de construcción y demolición y de poda verde prevé recibir, además, alrededor de 250.000 toneladas de materiales durante el próximo ejercicio.

Entre los servicios financiados figuran el tratamiento de residuos sólidos urbanos, escombros y restos de poda, así como la recogida y gestión de papel y cartón.

Balizamiento gratuito de las playas de la Costa del Sol

El presupuesto mantiene también el servicio de balizamiento de playas con cargo a la Mancomunidad, que será gratuito para los ayuntamientos adheridos siempre que se respeten los límites establecidos para canales, boyas y otros elementos.

Las cuentas incluyen además campañas informativas en materia de turismo, medio ambiente, imagen y comunicación, así como una dotación económica específica para la Delegación de Turismo.

En materia de inversiones, se contempla la mejora de la planta de tratamiento de residuos, actuaciones en la sede de la Mancomunidad, la reposición de elementos de balizamiento y la adquisición y actualización de programas informáticos.

La Mancomunidad no tiene deuda financiera

La institución supramunicipal ha destacado que actualmente no mantiene ningún tipo de deuda financiera.

Félix Romero ha señalado que este es el tercer presupuesto aprobado durante la legislatura 2023-2027 y ha subrayado que las cuentas permiten seguir gestionando los servicios de residuos, puntos limpios, recogida de envases, medio ambiente y promoción turística.

A través de Acosol, el presupuesto busca igualmente mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento y asegurar que los ingresos procedentes de los cánones se destinen a inversiones hidráulicas durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029.