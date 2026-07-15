La Policía detecta partidas ilegales de bingo con más de 40 participantes en un local de Torremolinos

Agentes del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía (UPA) han llevado a cabo una actuación en un establecimiento de hostelería de Torremolinos en el que presuntamente se organizaban partidas ilegales de bingo.

La investigación permitió comprobar que las sesiones se celebraban todos los domingos y que los clientes recibían cartones de bingo cada vez que abonaban una consumición. Los participantes podían conseguir premios de diferente naturaleza y cuantía, entre los que se incluían viajes.

En el local se repartían cartones a cambio de una consumición. / L.O.

Más de 40 personas participaban en las partidas de bingo

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en los alrededores del establecimiento para comprobar cómo se desarrollaba la actividad. Durante la actuación, la Policía constató que en el interior se celebraban sesiones de bingo en las que participaban más de 40 personas.

Los números de las bolas se mostraban a los clientes a través de una pantalla de televisión instalada en el local, lo que permitía seguir el desarrollo de las partidas.

Bingo mediante códigos QR y teléfonos móviles

Los participantes podían acceder al juego mediante una aplicación en línea, a la que entraban escaneando un código QR desde sus propios teléfonos móviles. Desde la aplicación, los jugadores iban marcando los números conforme aparecían en la pantalla.

El establecimiento también permitía participar mediante los tradicionales cartones físicos de bingo, que se entregaban a los clientes vinculados al pago de las consumiciones.

Premios de distintas cuantías e incluso viajes

Según la investigación policial, las partidas ofrecían a los participantes premios de diversa índole y diferentes cuantías, incluidos viajes.

La celebración de esta actividad sin la correspondiente autorización servía, según la UPA, para atraer a numerosos clientes y generar importantes beneficios para el establecimiento. Esta práctica también supondría un perjuicio para otros negocios de la zona que desarrollan actividades de juego con las licencias legalmente autorizadas.

Propuesta de sanción por la celebración de juego ilegal

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía instruyó el correspondiente informe y formuló una propuesta de sanción por la celebración de las partidas ilegales.

Los agentes también intervinieron los objetos y materiales necesarios para el desarrollo del bingo. Tanto el informe como los efectos intervenidos fueron remitidos al Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía en Málaga, organismo competente para continuar con la tramitación del expediente.