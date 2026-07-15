Torremolinos inaugura un cenador en homenaje a George Langworthy, pionero del turismo en la localidad

El Ayuntamiento de Torremolinos ha inaugurado hoy un cenador que rinde homenaje al histórico hotel pionero que acogió en su día a figuras de la talla de Salvador Dalí, Gala, Pablo Picasso o Luis Cernuda, y que está considerado uno de los principales precursores del desarrollo turístico de Torremolinos y de la Costa del Sol.

¿Quién es George Langworthy?

El cenador rinde homenaje a la memoria de Geroge Langworthy, ‘el inglés de la peseta’, un británico que llegó a Torremolinos a finales del siglo XIX, reconocido por su legado humano y solidario con los vecinos más necesitados, que transformó la antigua fortaleza de Santa Clara en un alojamiento pionero en la Costa del Sol, el icónico hotel Castillo de Santa Clara o Castillo del Inglés.

Langworthy fue reconocido por el Ayuntamiento en 2023 como Turista de Honor de Torremolinos y en 1918 fue nombrado Hijo Adoptivo y Predilecto de la ciudad, en reconocimiento a sus obras de caridad.

El hotel Castillo de Santa Clara asentó los cimientos de la primera actividad propiamente turística en la Punta de Torremolinos, el balcón natural que separa La Carihuela del Bajondillo y que fue uno de los primeros de España en ofrecer alojamiento internacional.

Torremolinos inaugura un cenador con el que homenajea a George Langworthy / L.O

“Nuestro compromiso no es solo construir el futuro, sino también conservar la memoria que nos ha traído hasta aquí. Porque un pueblo que conoce su historia es un pueblo que valora su identidad”, ha subrayado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que en su intervención ha resaltado la figura de George Langworthy, el militar británico que “sin saberlo, marcó el camino del origen del paraíso”.

“Esta nueva construcción devuelve al morro de La Carihuela parte de la imagen que lo convirtió en un lugar de referencia para viajeros nacionales e internacionales a comienzos del siglo XX”, ha indicado Del Cid, que ha añadido que “está concebida como un espacio de encuentro entre patrimonio, memoria e identidad, contribuyendo a preservar y difundir uno de los capítulos más singulares de la historia de Torremolinos”.

Recreación del Castillo del Inglés

La recreación del histórico cenador del Castillo del Inglés supone la recuperación simbólica de uno de los elementos más representativos del origen del turismo de Torremolinos. Inspirada en la estructura original, que presidía los jardines de la antigua residencia y hotel de George Langworthy, la actuación no solo rescata un elemento arquitectónico desaparecido, sino que pone en valor un espacio de extraordinaria importancia histórica y paisajística.

Desde este balcón al Mediterráneo, vecinos y visitantes podrán conocer la evolución del antiguo Castillo de Santa Clara, su transformación en el emblemático Castillo del Inglés y el papel decisivo que desempeñó en los orígenes del turismo en la Costa del Sol.

La planta del cenador se desarrolla mediante un dodecágono, en cada vértice se haya un pilar que sirve de apoyo para la cubierta con forma de pirámide dodecagonal. La estructura del cenador, así como la cubierta están construidos íntegramente en acero cor-ten.

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Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 62.230,91 euros, impuestos incluidos, cuenta con una subvención a los Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR) de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía