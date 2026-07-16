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Inversiones

Fin a los apagones y problemas de suministro a 500 viviendas de Torremolinos: Endesa refuerza su línea de media tensión

La compañía sustituye 300 metros de cableado subterráneo en el centro del municipio para mejorar el suministro de cerca de 500 viviendas y comercios

Obras de Endesa para mejorar el suministro eléctrico en Torremolinos.

Obras de Endesa para mejorar el suministro eléctrico en Torremolinos. / L. O.

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La Opinión

Torremolinos

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha ejecutado nuevas obras para reforzar la red eléctrica de media tensión de Torremolinos. La actuación permitirá mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro que reciben cerca de 500 clientes residenciales y comerciales del municipio.

Los trabajos han supuesto una inversión superior a los 50.000 euros y se han concentrado en varias calles del centro de Torremolinos. En concreto, la compañía ha sustituido alrededor de 300 metros de cableado de media tensión por un nuevo tendido que incorpora tecnología más moderna.

Obras en la calle Isabel Manoja y la avenida Palma de Mallorca

La red eléctrica sobre la que se ha actuado discurre de manera subterránea, por lo que ha sido necesario abrir zanjas en la calle Isabel Manoja y la avenida Palma de Mallorca, dos vías especialmente transitadas del centro de Torremolinos.

La ejecución de los trabajos ha requerido la coordinación entre Endesa y el Ayuntamiento de Torremolinos, tanto para autorizar la apertura de las zanjas como para organizar los desvíos de tráfico necesarios durante las obras.

La sustitución del cableado permitirá aumentar la capacidad y la estabilidad de la red, reduciendo el riesgo de incidencias y reforzando el suministro eléctrico que reciben las viviendas, establecimientos comerciales y otros negocios de esta zona del municipio.

Un nuevo cableado para mejorar el suministro eléctrico

Según ha informado la compañía, el nuevo tendido incorpora tecnología de última generación y está diseñado para mejorar la respuesta de la red ante posibles averías o incrementos de la demanda eléctrica.

La actuación beneficia directamente a cerca de 500 usuarios de Torremolinos, entre clientes particulares y comerciales, que dispondrán de una infraestructura eléctrica renovada y más fiable.

Estas mejoras resultan especialmente relevantes en zonas urbanas y comerciales donde el consumo puede aumentar en determinadas épocas del año, especialmente durante la temporada turística y los meses de verano.

El plan de inversiones eléctricas de Endesa en Málaga

Las obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución para la provincia de Málaga, aprobado por la Junta de Andalucía. Este programa incluye actuaciones destinadas a renovar, ampliar y automatizar las redes de distribución eléctrica.

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Entre sus objetivos se encuentran mejorar la calidad del suministro, incrementar la capacidad de la infraestructura y facilitar la incorporación progresiva de las energías renovables a la red de distribución.

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