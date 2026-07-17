Desmantelada en Fuengirola una gran guardería de marihuana: la droga se envasaba y se enviaba a Alemania y Grecia

La Policía Nacional ha desmantelado una organización que producía marihuana en Almería y Granada y luego la transportaba a Málaga como paso previo a la distribución de la droga a otros puntos de Europa, principalmente Alemania y Grecia. La operación, que suma seis detenidos en la Costa del Sol y otros ocho en las otras provincias andaluzas, ha permitido localizar en Fuengirola una vivienda que el grupo utilizaba como guardería y punto para procesar, envasar y preparar los envíos de droga. Los diecinueve registros han permitido localizar 118 kilos de marihuana.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras detectar la policía que una organización dedicada al tráfico de marihuana ocultaba los beneficios en la localidad granadina de Baza. El hilo de las pesquisas llevó a los agentes hasta los cultivos que el grupo tenía en las provincias de Granada y Almería, así como las naves industriales y viviendas que utilizaban como almacenes. Desde estos puntos trasladaban la mercancía a la Costa del Sol en camiones y bajo fuertes medidas de seguridad, "empleando vehículos lanzadera y armas prohibidas para dificultar la acción policial".

Una de las naves utilizadas por la organización para el envío de marihuana a Europa. / L.O

Guardería de Fuengirola

Estos transportes llevó a los investigadores hasta una vivienda Fuengirola donde la sustancia era envasada, embalada en cajas y preparada para su envío a países europeos en los que los elevados precios multiplicaba los beneficios obtenidos por cada envío. El pasado mes de abril, los investigadores interceptaron al líder del grupo y a dos de sus hombres cuando salían de la guardería tras preparar un envío de 36 kilogramos de marihuana. Esta incautación confirmó el funcionamiento de la organización y reforzar las pruebas obtenidas durante las pesquisas. Finalmente, la fase operativa se explotó a finales de junio de forma simultánea en las provincias de Málaga, Granada y Almería que revelaron 118 kilos de marihuana y 5 kilos de hachís.

Armas prohibidas, GPS e inhibidores

En la Costa del Sol se detuvo a seis personas y se practicaron cuatro registros, tres en Benalmádena y una en Fuengirola, en los que se intervinieron una defensa extensible, dos puños americanos, una pistola de espray de pimienta, un detector de balizas GPS, cerca de 10.000 euros y diversos útiles para el envase y empaquetado de la sustancia estupefaciente. En la provincia de Granada se realizaron 13 entradas y registros, con el resultado de ocho detenidos, la intervención de ocho vehículos, casi 10.000 euros, diversos dispositivos de geolocalización e inhibidores de señal, envasadoras y prensas para la preparación de la droga, más de 200 terminales móviles, un dron y una táser. En Almería se practicaron dos entradas y registros que aportaron a la investigación un detenido y la intervención de dos vehículos, unos 1.200 euros, útiles destinados al cultivo de esta sustancia y 186 bombonas de gas butano. Siete de los detenidos han ingresado en prisión.