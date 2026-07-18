Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos

Torremolinos ha sido escenario de dos incendios durante el mediodía de este sábado.

A las 13.50 fue registrado el primer incendio, originado tras prenderse fuego basura de la vía pública, en la avenida Benyamina y el cual ya ha sido extinguido.

Incendio en Torremolinos / L.O

El segundo, según explican desde el Servicio de Emergencias 112, ha sido registrado a las 14.25 en un descampado en la Calle Periodista Rafael Conejo, en una zona de pinares.

El centro coordinador activó al Consorcio de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional. No han sido registrados heridos ni daños materiales.