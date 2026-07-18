Incendios
Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
El Servicio de Emergencias 112 ha gestionado dos avisos por incendios en la localidad malagueña, uno de ellos en la vía pública y otro en una zona de pinares
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Torremolinos ha sido escenario de dos incendios durante el mediodía de este sábado.
A las 13.50 fue registrado el primer incendio, originado tras prenderse fuego basura de la vía pública, en la avenida Benyamina y el cual ya ha sido extinguido.
El segundo, según explican desde el Servicio de Emergencias 112, ha sido registrado a las 14.25 en un descampado en la Calle Periodista Rafael Conejo, en una zona de pinares.
El centro coordinador activó al Consorcio de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional. No han sido registrados heridos ni daños materiales.
- El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
- La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
- Una mujer muere en Mijas en la A-7 tras ser atropellada por un vehículo que se ha dado a la fuga
- Fuengirola instala nuevos radares de velocidad: dónde están y qué función tienen