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Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos

El Servicio de Emergencias 112 ha gestionado dos avisos por incendios en la localidad malagueña, uno de ellos en la vía pública y otro en una zona de pinares

Incendio en Torremolinos

Incendio en Torremolinos / L.O

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Laura Rubio

Laura Rubio

Torremolinos

Torremolinos ha sido escenario de dos incendios durante el mediodía de este sábado.

A las 13.50 fue registrado el primer incendio, originado tras prenderse fuego basura de la vía pública, en la avenida Benyamina y el cual ya ha sido extinguido.

Incendio en Torremolinos

Incendio en Torremolinos / L.O

El segundo, según explican desde el Servicio de Emergencias 112, ha sido registrado a las 14.25 en un descampado en la Calle Periodista Rafael Conejo, en una zona de pinares.

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El centro coordinador activó al Consorcio de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional. No han sido registrados heridos ni daños materiales.

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