Torremolinos da un nuevo paso para tramitar el futuro campus universitario en el municipio

Nuevo paso para un campus universitario en Torremolinos. El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado el expediente para la concesión demanial del edificio municipal situado en la Plaza Pablo Ruiz Picasso y su sometimiento a información pública.

Una vez finalizado este trámite y resueltas, en su caso, las alegaciones que pudieran presentarse, el Consistorio podrá aprobar definitivamente los pliegos e iniciar la licitación pública para seleccionar al concesionario que desarrollará el proyecto.

El expediente prevé una concesión con una duración inicial de 20 años, prorrogable hasta un máximo de diez años adicionales, y un canon mínimo de 90.822,36 euros anuales.

Acuerdo con la UMA

Según ha valorado la Administración local, este avance da continuidad al camino iniciado hace meses por el Ayuntamiento, cuando anunció el impulso de un campus universitario en este emplazamiento tras el acuerdo alcanzado con la Universidad de Málaga (UMA) y Euses, del grupo educativo metrodora, para estudiar la implantación de un centro adscrito.

Desde entonces, el Consistorio ha ido completando los distintos hitos administrativos necesarios, entre ellos el cambio del destino funcional del inmueble de uso social a educativo, manteniendo en todo momento su titularidad y carácter de dominio público.

Con este nuevo trámite, el Ayuntamiento inicia la fase de información pública del expediente, previa a la futura licitación mediante un procedimiento de concurrencia pública que permitirá seleccionar la mejor propuesta con arreglo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades. Aunque el expediente parte de una iniciativa privada presentada por Euses Málaga, la adjudicación se resolverá mediante un concurso abierto, sin reserva alguna a favor del promotor inicial.

Edificio de propiedad municipal

En concreto, el edificio continuará siendo de propiedad municipal. Será el futuro concesionario quien asuma íntegramente la inversión necesaria para adaptar el inmueble, equiparlo, mantenerlo y poner en funcionamiento el centro universitario, así como "obtener todas las autorizaciones académicas, urbanísticas y sectoriales exigidas por la normativa".

Asimismo, la memoria justificativa del expediente destaca "el interés público de la actuación" al permitir recuperar un edificio municipal sin uso efectivo para convertirlo en un equipamiento docente capaz de "atraer talento, generar actividad durante todo el año, reducir la estacionalidad y reforzar la posición de Torremolinos como ciudad del conocimiento, la innovación y la formación superior".

Oportunidades para jóvenes

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es, según la Administración local, su compromiso con las oportunidades para los jóvenes del municipio. La futura licitación valorará, entre otros criterios, el mayor número de titulaciones universitarias propuestas, la oferta económica presentada y la dotación destinada a becas para estudiantes de Torremolinos. Cada propuesta deberá contemplar un programa anual de ayudas de, al menos, 30.000 euros, ampliable, dirigido a estudiantes empadronados en el municipio.

Asimismo, la eficacia de la concesión quedará condicionada a la obtención de las autorizaciones necesarias para la adscripción del centro a una universidad del sistema universitario andaluz y para el inicio de la actividad docente, de acuerdo con la normativa vigente.

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En suma, con este nuevo avance administrativo, el Consistorio "continúa dando pasos para hacer realidad uno de los proyectos estratégicos de ciudad" en forma de un campus universitario "llamado a atraer talento, conocimiento e inversión, ampliar la oferta de educación superior en la Costa del Sol y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para Torremolinos".