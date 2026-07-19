La Virgen que cambió de pueblo

Cada 16 de julio, cuando la patrona de Los Boliches abandona su parroquia camino del Mediterráneo y los marineros la introducen en el mar entre vítores, lágrimas y fuegos artificiales, miles de personas contemplan una de las estampas más emocionantes de Andalucía. Pocos imaginan que esa imagen guarda en su madera una historia de casi cuatro siglos. Una historia marcada por la fe, la destrucción y la solidaridad.

Mucho antes de convertirse en la Virgen del Carmen de Los Boliches, la imagen presidía la vida religiosa de Alozaina bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.

La documentación histórica sitúa la existencia de su hermandad al menos desde 1603, lo que demuestra la enorme importancia que esta devoción tuvo para Fuengirola durante generaciones. Durante siglos acompañó a los alozainenses o pecheros en sus fiestas, rogativas y celebraciones religiosas, formando parte del patrimonio espiritual e histórico del municipio. Aquella talla sobrevivió al paso de los siglos hasta que llegó 1936.

Aunque hasta la fecha no se ha localizado documentación que certifique de forma concluyente estos acontecimientos, durante casi nueve décadas esta historia ha permanecido viva en la memoria colectiva, transmitida de generación en generación tanto en Alozaina como en Los Boliches.

Detalle de la Vigen del Carmen, patrona de Los Boliches. / L.O.

Ardieron las imágenes

El estallido de la Guerra Civil supuso uno de los mayores desastres patrimoniales sufridos por la provincia de Málaga. En numerosos municipios fueron incendiadas iglesias, destruidos retablos y reducidas a cenizas imágenes centenarias con un valor sentimental y artístico incalculable.

Alozaina tampoco escapó a aquella ola de destrucción. Al contrario, fue uno de los pueblos de la provincia de Málaga donde el patrimonio religioso sufrió un mayor grado de devastación. La práctica totalidad de las imágenes, retablos y objetos de culto desaparecieron entre las llamas, perdiéndose también el imponente altar mayor de la iglesia parroquial de Santa Ana, su patrona, una de las obras más valiosas de su patrimonio artístico del que solo se conserva una antigua foto.

La antigua Virgen del Rosario fue arrojada al fuego junto a otras imágenes religiosas. Pero ocurrió algo extraordinario. Las llamas no consiguieron consumirla por completo. Parte de la imagen sobrevivió. No existe documentación que explique exactamente cómo ocurrió ni quién la rescató en aquel instante. Lo que sí ha permanecido vivo en la memoria local es que los restos terminaron apareciendo en la puerta de la vivienda de Francisco Rodríguez, un vecino natural de Los Boliches que por entonces residía en Alozaina.

A apenas sesenta kilómetros de distancia, el pequeño barrio marinero de Los Boliches atravesaba una tragedia semejante. Su venerada Virgen del Carmen, documentada desde principios del siglo XX —e incluso con antecedentes devocionales anteriores—también había sido destruida durante los sucesos de la Guerra Civil. Para los pescadores aquello suponía perder el símbolo que protegía sus vidas en el mar. Los Boliches se había quedado sin patrona. Y entonces aparecieron los restos de la Señora del Rosario de Alozaina.

El viaje que cambió la historia

Francisco Rodríguez comprendió inmediatamente el significado de aquella imagen parcialmente salvada. Natural de Los Boliches, sabía que su pueblo había perdido a la Virgen del Carmen. Decidió entonces trasladar los restos desde Alozaina hasta su localidad natal. Aquel gesto, realizado lejos de cualquier reconocimiento público, acabaría cambiando la historia religiosa de ambos municipios.

En 1938 la imagen fue restaurada y comenzó una nueva vida bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, instalándose en la antigua ermita de Los Boliches para recibir nuevamente culto. La Virgen del Rosario de Alozaina renacía como la nueva patrona de Los Boliches.

No se trató simplemente de sustituir una talla desaparecida. La actual Virgen del Carmen conserva parte de aquella imagen histórica procedente de Alozaina. Eso convierte a esta advocación en un caso singular dentro del patrimonio religioso malagueño: una imagen que cambió de advocación, de pueblo y de misión sin perder su esencia material ni su valor devocional.

Para Alozaina representa el recuerdo de una imagen histórica desaparecida durante la contienda. Para Los Boliches simboliza la continuidad de una devoción que nunca dejó de existir. Dos pueblos distinto: Una misma imagen.

Con el paso de las décadas, la historia fue quedando relegada al recuerdo de unos pocos investigadores y vecinos mayores. La enorme popularidad de la procesión marítima de Los Boliches hizo que el origen de la imagen pasara casi desapercibido para muchos de sus propios devotos.

Sin embargo, algunas publicaciones y estudios sobre las patronas malagueñas han permitido recuperar este episodio, que la actual imagen del Carmen procede de la antigua Virgen del Rosario de Alozaina y que fue Francisco Rodríguez quien la llevó hasta Los Boliches tras la Guerra Civil.

Merece ser contada

Las imágenes religiosas forman parte de la memoria colectiva de los pueblos. Son arte, historia, tradición y sentimiento.

La Virgen del Carmen de Los Boliches representa todo eso, pero además simboliza algo mucho más profundo: la capacidad de un pueblo para reconstruirse después de la destrucción. Gracias a la supervivencia de una talla centenaria y al gesto generoso de un vecino que entendió el valor de aquel hallazgo, una imagen destinada a desaparecer encontró un nuevo hogar.

Con el paso de las décadas, esta extraordinaria historia fue quedando relegada a la memoria de unos pocos vecinos, especialmente de los mayores, que la transmitieron oralmente de generación en generación tanto en Alozaina como en Los Boliches. Mientras tanto, la creciente popularidad de la procesión marítima de la Virgen del Carmen y la profunda devoción que despierta cada 16 de julio hicieron que el verdadero origen de la imagen quedara difuminado con el tiempo, hasta resultar prácticamente desconocido para buena parte de sus propios devotos.

Cada vez que la Virgen entra en el Mediterráneo entre el aplauso de miles de personas, muy pocos saben que antes de mirar al mar contempló durante siglos los olivos centenarios donde se cultiva la Aceituna Aloreña. Quizá por eso su historia resulta tan conmovedora.

Porque demuestra que, a veces, el patrimonio no solo se conserva en los museos o en los archivos, sino también en la memoria de los pueblos y en los gestos silenciosos de quienes decidieron salvarlo cuando todo parecía perdido.

Una historia que debe de hermanar a ambos municipios.