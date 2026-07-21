El Castillo El Bil Bil estrena nueva Oficina de Turismo tras su reforma

El Castillo El Bil Bil de Benalmádena estrenó ayer lunes la Oficina de Información Turística tras una reforma integral. La actuación, inaugurada por la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde, Juan Antonio Lara, ha costado más de 940.000 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino municipal.

La obra ha permitido recuperar para uso público el inmueble anexo y transformarlo en un espacio accesible. Allí se ha instalado la oficina turística, con zona de atención al visitante, aseo adaptado para usuarios y un área expositiva dedicada a la historia y gastronomía tradicional de Benalmádena.

Los trabajos han modernizado el edificio anexo. Se han sustituido ventanas y contraventanas y se han renovado la electricidad, la iluminación, la fontanería, las telecomunicaciones y la protección contra incendios. También se ha impermeabilizado la cubierta, se han instalado paneles fotovoltaicos y se han reformado los aseos.

El traslado de la Oficina de Turismo ha liberado superficie en el edificio principal para ampliar los usos culturales y expositivos. En el castillo se han reparado las fachadas, las carpinterías de madera y las rejas de protección. Además, el antiguo lucernario ha sido sustituido por otro más eficiente y se han colocado placas solares para reducir el consumo energético.

Más espacio cultural y virtual

La reforma incorpora herramientas de promoción turística. La oficina dispone de una pantalla led de cuatro metros de ancho por 1,5 de alto en el acceso, otra de 86 pulgadas en el mostrador y un sistema audiovisual.

Se suman tres estaciones inmersivas con realidad virtual, bancos de movimiento, gafas y tabletas para conocer la historia, el patrimonio y los principales atractivos del municipio.

Navarro señaló que el proyecto combina la conservación patrimonial con la eficiencia energética, la accesibilidad y la digitalización. Lara ha manifestado que la reforma supone «un antes y un después» para El Bil Bil y reforzará su papel como referente cultural y turístico de la Costa del Sol.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado que el Ayuntamiento de Benalmádena y la Junta de Andalucía no invitaran a la Subdelegación a la inauguración. Salas recordó que el Gobierno de España transfirió cinco millones de euros al municipio mediante los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados con fondos europeos Next Generation, con los que se ha sufragado parte de la reforma, y acusó al PP de «deslealtad institucional» y «sectarismo».