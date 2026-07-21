Investigan la muerte violenta de una mujer en Benahavís

Nueva muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga. Esta vez en el municipio de Benahavís, donde la Guardia Civil investiga las circunstancias de un nuevo crimen que ha trascendido esta mañana tras la llamada de un particular informando de la posible presencia del cuerpo de una mujer en el interior de una vivienda.

El alertante ha explicado que ha escuchado un grito muy fuerte procedente del inmueble, del que poco después ha salido un hombre se ha marchado del lugar a toda prisa en un vehículo. Esto ha movilizado rápidamente a los sanitarios y a la Guardia Civil, efectivos que nada han podido hacer por la vida de la mujer, que presentaba lesiones por arma blanca en el cuello. La fallecida, de unos 45 años y origen húngaro, tiene referencias en el programa de protección de víctimas de violencia de género (Viogén), aunque de momento no se ha confirmado ninguna hipótesis. Una vez que se autorice el levantamiento del cadáver, este será trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que se le practique la autopsia.

Este nuevo suceso se produce apenas un día después de que el cadáver de una vecina de Antequera fuera hallado apuñalado en su vivienda apenas dos horas después de que su pareja se suicidara arrojándose al vacío desde un mirador de la Alcazaba.

Quinta víctima de violencia machista en julio en Málaga

De confirmarse el caso de Benahavís, es la quinta muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga solo en lo que va de mes de julio. El día 1 fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria una mujer malagueña de 35 años que llevaba desaparecida desde abril. La expareja de la víctima confesó el crimen machista. Solo una semana después se encontraron los cuerpos sin vida una mujer de 61 años y su hija de 31 en una casa de Mijas, que murieron tras recibir varias puñaladas, realizadas, presuntamente, por el novio de la madre, quien prendió después fuego a la vivienda para intentar ocultar los crímenes. Este pasado fin de semana, la provincia sufría la cuarta víctima: una mujer de 30 años hallada asesinada en su vivienda de Antequera con varias puñaladas. Tras el homicidio, su pareja, un hombre de 35 años, se suicidó al tirarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera.

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Tras este julio negro, en lo que va de año sería el sexto crimen vinculado a la violencia de género con siete fallecidas. En junio, un hombre se quitó la vida después de matar a tiros a su mujer, de 51 años, en La Palmilla; y en enero otro hombre se entregó tras presuntamente acabar con su pareja en Alhaurín el Grande. En lo que va de año y de confirmarse esta nueva víctima, en lo que va de año, en España 30 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.