Feria de Secadero 2026 en Casares: cuatro días de fiesta y concierto gratuito de Chambao

Secadero celebra del jueves 23 al domingo 26 de julio su Feria 2026, una de las grandes citas festivas del verano en el municipio de Casares. Durante cuatro jornadas, la localidad contará con actividades, conciertos y espectáculos tanto en la Caseta Municipal como en la Zona Joven.

La programación comenzará este jueves con la tradicional cabalgata y concluirá el domingo con uno de los platos fuertes de la feria: el concierto gratuito de Chambao, previsto a partir de las 22:30 horas.

La cabalgata abre la Feria de Secadero este jueves

El inicio oficial de la Feria de Secadero 2026 tendrá lugar el jueves 23 de julio con una gran cabalgata que recorrerá las calles de la localidad. En el desfile participarán charangas, una banda de música, personajes de animación y un nutrido grupo de jinetes y amazonas a caballo.

La comitiva también contará con las tradicionales carrozas, que volverán a participar en el concurso organizado con motivo de los festejos. Tras el recorrido se celebrará la coronación de las Cortes de Honor, durante una gala que incluirá un espectáculo sorpresa para el público.

Este acto dará el pistoletazo de salida a cuatro días de celebraciones en los que Secadero se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro festivos de la Costa del Sol occidental.

Conciertos, orquestas y DJ durante cuatro noches

La Caseta Municipal de Secadero acogerá cada noche actuaciones de grupos de versiones y orquestas, con una programación pensada para públicos de distintas edades.

De forma paralela, la Zona Joven ofrecerá sesiones con DJ, música y espectáculos de animación. Ambos espacios concentrarán buena parte del ambiente nocturno de la feria hasta su clausura el domingo.

La programación también incluye el tradicional domingo rociero, una de las jornadas más destacadas de los festejos y antesala del concierto que cerrará esta edición.

Chambao actuará gratis en Secadero el domingo 26 de julio

La Feria de Secadero se despedirá el domingo 26 de julio con el concierto gratuito de Chambao, que comenzará a las 22:30 horas en la Zona Joven.

La formación malagueña, liderada por La Mari, llevará hasta la localidad su conocida combinación de flamenco, música electrónica, chill out y sonidos mediterráneos.

Durante la actuación, el público podrá escuchar algunos de los temas más conocidos de Chambao, entre ellos «Ahí estás tú», «Pokito a poko», «Mis ojos» y «Papeles mojados».

El concierto tendrá entrada libre, al igual que el resto de actuaciones musicales organizadas por el Ayuntamiento de Casares para la Feria de Secadero 2026.

Dónde aparcar para asistir a la Feria de Secadero

Para facilitar el acceso a los festejos, se ha habilitado una amplia zona de aparcamiento junto a la carretera de entrada a Secadero, situada al lado de la farmacia.

Los asistentes pueden consultar la ubicación exacta del estacionamiento habilitado en el siguiente mapa:

https://maps.app.goo.gl/YXiA8vFiAvayEUcm8