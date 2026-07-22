Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras de PedregalejoCalor extremo en MálagaCómo saber si un lunar es peligrosoCartel de la Feria de MálagaHombre atropellado en la A-7Quejas en los polígonosMujeres asesinadas en la provinciaMálaga CF
instagramlinkedin

Infraestructuras

Mijas adjudica dos proyectos para construir 650 plazas de aparcamiento

Plan de aparcamiento de Mijas

Plan de aparcamiento de Mijas / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro González

Alejandro González

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado los proyectos junto al CEIP Indira Gandhi, en Las Lagunas, y en el Barrio Santana, en Mijas Pueblo. Ambas instalaciones sumarán unas 650 plazas, con 250 y 424, respectivamente.

El proyecto de Las Lagunas ha sido adjudicado a Ingeniería Atecsur S.L. por 13.148,35 euros y un plazo de redacción de 60 días. En el caso del Barrio Santana, el contrato recae en una UTE formada por Atecsur y Roma Ingenieros, por 72.756,53 euros y un plazo de 120 días.

Noticias relacionadas

Otros cuatro proyectos que suman casi 1.800 plazas

A estos equipamientos se sumarán otros cuatro proyectos, en propuesta de adjudicación: Las Cañadas, con 280 plazas; Don Elías, con 433; La Vega, con 480; y el bulevar de La Cala, con 580. En conjunto, los seis aparcamientos superarán las 2.450 plazas. Además, el Consistorio prevé licitar antes de final de año las obras de otro estacionamiento en Mijas Pueblo, que añadirá más de 600 plazas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
  2. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  3. El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
  4. Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
  5. La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
  6. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  7. Una mujer muere en Mijas en la A-7 tras ser atropellada por un vehículo que se ha dado a la fuga
  8. Fuengirola instala nuevos radares de velocidad: dónde están y qué función tienen

Mijas adjudica dos proyectos para construir 650 plazas de aparcamiento

Mijas adjudica dos proyectos para construir 650 plazas de aparcamiento

La Guardia Civil tiene identificado al presunto autor del asesinato de una mujer en Benahavís

La Guardia Civil tiene identificado al presunto autor del asesinato de una mujer en Benahavís

Torremolinos inaugura este jueves la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones

Feria de Secadero 2026 en Casares: cuatro días de fiesta y concierto gratuito de Chambao

Feria de Secadero 2026 en Casares: cuatro días de fiesta y concierto gratuito de Chambao

Investigan la muerte violenta de una mujer en Benahavís: tenía 45 años y era de origen húngaro

Investigan la muerte violenta de una mujer en Benahavís: tenía 45 años y era de origen húngaro

Al menos 60 turistas intoxicados en la piscina de un hotel de Benahavís por un posible fallo en el cloro

Al menos 60 turistas intoxicados en la piscina de un hotel de Benahavís por un posible fallo en el cloro

El Castillo El Bil Bil estrena nueva Oficina de Turismo tras su reforma

La transformación que dará una segunda vida a Tivoli World: menos atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial

La transformación que dará una segunda vida a Tivoli World: menos atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
Tracking Pixel Contents