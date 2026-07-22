Mijas adjudica dos proyectos para construir 650 plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado los proyectos junto al CEIP Indira Gandhi, en Las Lagunas, y en el Barrio Santana, en Mijas Pueblo. Ambas instalaciones sumarán unas 650 plazas, con 250 y 424, respectivamente.

El proyecto de Las Lagunas ha sido adjudicado a Ingeniería Atecsur S.L. por 13.148,35 euros y un plazo de redacción de 60 días. En el caso del Barrio Santana, el contrato recae en una UTE formada por Atecsur y Roma Ingenieros, por 72.756,53 euros y un plazo de 120 días.

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Otros cuatro proyectos que suman casi 1.800 plazas

A estos equipamientos se sumarán otros cuatro proyectos, en propuesta de adjudicación: Las Cañadas, con 280 plazas; Don Elías, con 433; La Vega, con 480; y el bulevar de La Cala, con 580. En conjunto, los seis aparcamientos superarán las 2.450 plazas. Además, el Consistorio prevé licitar antes de final de año las obras de otro estacionamiento en Mijas Pueblo, que añadirá más de 600 plazas.