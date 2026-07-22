Torremolinos acogerá la celebración de la final del XII Concurso de Espetos Costa del Sol

La primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo de Torremolinos, Marta Huete, el concejal de Cultura y Tradiciones, José Manuel Ruiz, el diputado de Seguridad y Emergencias de la Diputación de Málaga, Luis Rodríguez, y el presidente del Círculo de Empresarios, Adolfo Trigueros, entre otras autoridades, han asistido a la presentación del jurado que compondrá el XII Concurso de Espetos Costa del Sol.

Se trata de una cita organizada por el Ayuntamiento de Torremolinos junto con el Círculo de Empresarios de Torremolinos, con el patrocinio de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, Junta de Andalucía, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y numerosas empresas colaboradoras. El acto ha estado presentado por el experto y crítico gastronómico, Nacho Sandoval.

Con este concurso no sólo se pretende reconocer a los profesionales que se dedican a este arte característico de nuestra cocina, sino poner en valor y potenciar esta original forma de elaborar pescado.

Cartel del XII Concurso de Espetos Costa del Sol / L.O.

La gran final será el sábado 1 de agosto en horario desde las 18:00h y hasta las 00,00 horas en Playamar, en la zona de playa entre los chiringuitos Sal Marina y Casa Paco, donde también se podrá disfrutar de una espetada popular, con bebida y espetos a precios populares.

La cita servirá para elegir al mejor espetero profesional de la Costa del Sol de cada uno de los pueblos y ciudades que componen la Costa del Sol Oriental y Occidental, como Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva, Casares, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja.

El jurado de esta edición estará integrado por el director comercial del periódico La Opinión de Málaga, Luis Villatoro; la vicepresidenta de MAHOS y directora de los restaurantes El mesón de Cervantes, Temple, Pampa Grill, Descorche Málaga, El Nacional y El Tapeo de Cervantes, de Copenhague, Romina di Lorenzo; el chef y propietario de los restaurantes Aviva, Flour, y Salitre, que además tiene el premio 'Cocinando el mar' de Madrid Fusión, Juanjo Carmona; la creadora de contenido gastronómico bajo el perfil 'Dónde comer muy rico' y el podcast 'Chef News por Andrea Ruiz', Andrea Ruiz; la propietaria del catering con su mismo nombre y el restaurante El Ambigú de La Térmica, Alejandra Pérez; y el propietario del restaurante Chin Chin Puerto y experto en productos del mar, Sebastián Martín.

Así, han detallado que se entregará un primer premio dotado con 1.000euro y trofeo, un segundo premio de 500 euros y trofeo y un tercer premio de 300euro y trofeo.

Los Mellizos Torremolinos reciben el Espeto de Honor 2026. / L.O.

Espeto de honor 2026

Durante el acto tuvo lugar la entrega del 'Espeto de Honor' que este año ha recaído en el establecimiento Los Mellizos, de Torremolinos, de los hermanos Montes, que han recibido el reconocimiento de manos de Marta Huete, Luis Rodríguez y Adolfo Trigueros.

Ramón Montes, al recoger el premio, quiso destacar que tras llevar doce años participando en este concurso, los hermanos esperan llegar a los veinte.

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Por su parte, tanto Adolfo Trigueros como Marta Huete pusieron en valor que esta edición es la primera que organizan de forma conjunta el Ayuntamiento de Torremolinos y el Círculo de Empresarios. Huete ha señalado que "este evento es importante porque aúna gastronomía, cultura, turismo y promoción".