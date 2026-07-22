Torremolinos inaugura este jueves la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones

Torremolinos inaugurará este jueves, 23 de julio, la reforma integral de la plaza de La Nogalera, uno de los enclaves más transitados y emblemáticos del centro del municipio. El acto oficial tendrá lugar a las 22.00 horas y estará acompañado durante toda la tarde por una programación gratuita de música, actividades infantiles y propuestas culturales.

Las obras de reforma de la emblemática plaza, adjudicadas por 3.081.779 euros, ha permitido transformar el recinto en un espacio más moderno, accesible y seguro, preparado para acoger eventos durante todo el año. Las obras también han incluido la remodelación y pavimentación de las calles Emilio Esteban y Antonio Girón, además del tramo noreste de la calle Cauce.

El proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation-EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Torremolinos.

Accesible, verde y eficiente

La reforma ha eliminado barreras arquitectónicas e incorporado nuevas zonas verdes, pavimentación, mobiliario urbano y elementos de sombra. Entre las principales novedades destacan una fuente seca transitable con surtidores y varias pérgolas con iluminación de colores variables.

El proyecto original incluía una cortina de agua de once metros de longitud y siete de altura que finalmente no ha podido instalarse ya que, durante el desarrollo de la obra, los estudios técnicos determinaron que la estructura no podía ejecutarse con seguridad debido a las limitaciones de carga sobre el dintel del paso del Cercanías que discurre por debajo de la plaza. Por ello, fue necesario recalcular el proyecto y adaptar las pérgolas a unas dimensiones compatibles con la estructura existente.

No obstante, estas estructuras cuentan con sistemas de captación de energía renovable y están concebidas para reducir el efecto isla de calor y contribuir al autoabastecimiento energético de la plaza. También se han instalado sensores de riego inteligente, conteo de personas, regulación del alumbrado y control del consumo energético, además de tótems digitales.

La remodelación busca reforzar el papel de La Nogalera (antigua plaza de Jesús Santos Rein) como punto de encuentro para vecinos y visitantes, en una zona que concentra comercios, establecimientos de restauración y la estación de Cercanías.

Actividades gratuitas

La programación comenzará este jueves, 23 de julio, a las 19.00 horas, con ambientación en diferentes puntos del centro. En la plaza de La Nogalera habrá cinco talleres infantiles inspirados en la obra ‘Sueño de una noche de verano’, mientras que a las 21.00 horas actuará Jassy Ojeda.

Tras la inauguración oficial, prevista a las 22.00 horas, dos DJ ofrecerán hasta las 23.30 horas el espectáculo ‘Recreo’.

La plaza de Andalucía acogerá entre las 19.00 y las 00.00 horas un mercadillo y animación musical. También habrá música en el Pasaje Pizarro y en las calles Cauce y Antonio Girón, mientras que la calle San Miguel contará con una decoración especial.

En la plaza Costa del Sol actuarán el Coro LGTBI de Torremolinos, a las 19.00 horas; Lucía Barroso con ‘The Royal Family’, a las 19.45 horas; y el bailaor y coreógrafo Manuel Roldán, a las 20.30 horas.

La avenida Palma de Mallorca acogerá, entre las 20.00 y las 21.30 horas, demostraciones de peluquería en directo y una pasarela de moda con la participación de establecimientos de la ciudad.

Además, diez personajes fantásticos de temática floral y mágica recorrerán de forma itinerante las calles del centro.