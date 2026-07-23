El Corte Inglés estrena en Mijas un nuevo Club del Gourmet con bodega y barra de degustación

El Corte Inglés de Costa Mijas ha abierto un nuevo Club del Gourmet, un espacio de cerca de 500 metros cuadrados dedicado a productos gastronómicos nacionales e internacionales. La nueva propuesta amplía la oferta comercial del centro de Mijas con una bodega especializada, distintas secciones de alimentación gourmet y una zona de degustación.

El establecimiento reúne una selección de productos procedentes de diferentes regiones españolas, con una presencia destacada de referencias andaluzas, junto a alimentos y bebidas de otros países. El objetivo es combinar la compra de productos especializados con la posibilidad de consumirlos dentro del propio centro.

Una amplia bodega con vinos andaluces e internacionales

Uno de los principales espacios del nuevo Club del Gourmet es su bodega especializada, que incluye vinos de las principales denominaciones de origen de España. El surtido presta especial atención a las referencias andaluzas y a los productores de la región.

La oferta se completa con vinos internacionales, champanes, espumosos y otras bebidas, de manera que los clientes podrán encontrar productos de diferentes procedencias, estilos y rangos de precio.

Quesos, productos ibéricos y repostería artesanal

El recorrido por el establecimiento continúa en una zona de charcutería que incorpora quesos nacionales e internacionales, productos ibéricos, embutidos y ahumados.

También se han habilitado secciones dedicadas a los chocolates artesanos, la repostería, las galletas, los dulces tradicionales y las especialidades gastronómicas de otros países.

Aceites, conservas y platos preparados

El nuevo Club del Gourmet de Costa Mijas dispone además de una selección de aceites de oliva virgen extra, vinagres, conservas de pescado y marisco, aperitivos y salsas.

La oferta incluye igualmente arroces, pastas y platos preparados, con opciones listas para consumir. El espacio combina así productos regionales y nacionales con referencias internacionales.

Una barra de degustación con capacidad para 65 personas

Una de las principales novedades es la Barra del Gourmet, una zona con capacidad para 65 clientes en la que se podrán degustar distintos productos disponibles en el establecimiento.

La barra funcionará principalmente con elaboraciones frías y ofrecerá ostras, quesos, embutidos, conservas, pinchos y otras especialidades. Los productos podrán acompañarse con una carta de vinos y champanes.

Asesoramiento sobre vinos, productos y maridajes

El espacio contará con un equipo especializado que prestará asesoramiento personalizado sobre productos, vinos y maridajes, una atención dirigida tanto a clientes que busquen referencias concretas como a quienes necesiten recomendaciones.

Con esta apertura, El Corte Inglés refuerza su oferta gastronómica en Mijas e incorpora a su centro de la Costa del Sol uno de sus formatos especializados en alimentación gourmet.