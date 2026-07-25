La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

Fuengirola y el núcleo de Las Lagunas, en Mijas, han sido declarados áreas en alerta por la circulación del virus del Nilo occidental (VNO). La Junta de Andalucía ha adoptado esta medida después de que la vigilancia entomológica detectara la presencia del virus en mosquitos de la zona.

La alerta permanecerá activa durante un periodo mínimo de cuatro semanas, inicialmente hasta el 21 de agosto, siempre que durante ese tiempo no se diagnostiquen casos en personas ni vuelva a detectarse el virus en mosquitos, aves o caballos.

No hay casos humanos de fiebre del Nilo en Málaga

Por el momento, no se ha confirmado ningún caso humano de fiebre del Nilo occidental en la provincia de Málaga. Los cinco afectados diagnosticados esta temporada en Andalucía residen en municipios de Sevilla y han presentado cuadros leves.

La declaración también afecta al municipio sevillano de Bollullos de la Mitación. La activación del nivel de alerta supone reforzar la vigilancia de los mosquitos, los animales y los posibles casos humanos, además de intensificar la información preventiva dirigida a la población.

Fuengirola y Mijas deberán reforzar el control de mosquitos

Durante el periodo de alerta, los ayuntamientos de Fuengirola y Mijas deberán aumentar los tratamientos y las medidas destinadas a controlar las poblaciones de mosquitos que pueden transmitir la enfermedad.

Las actuaciones no se limitarán a los cascos urbanos. Los controles deberán extenderse a los posibles focos de larvas y a los refugios de mosquitos adultos situados en un radio de hasta 1,5 kilómetros alrededor de las zonas habitadas.

Sanidad comunica la alerta a los ayuntamientos

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Málaga ya ha comunicado la situación a ambos consistorios y a la Diputación Provincial para coordinar las medidas de prevención y vigilancia.

La alerta también implica reforzar las campañas informativas en centros sanitarios y farmacias comunitarias, así como a través de los profesionales de enfermería. El objetivo es que los vecinos conozcan cómo reducir el riesgo de picaduras y evitar la proliferación de estos insectos.

Una trampa detectó el virus del Nilo en Mijas

Desde el comienzo del periodo de mayor presencia de mosquitos, la Junta de Andalucía ha realizado 3.310 análisis en 213 trampas distribuidas por la comunidad. Una de las detecciones positivas se ha registrado en el término municipal de Mijas.

La circulación del virus se ha localizado esta temporada en municipios de Almería, Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga. Con la incorporación de Fuengirola, Las Lagunas y Bollullos de la Mitación, ya son 15 los municipios andaluces declarados áreas en alerta.

Una red de 215 trampas vigila la circulación del virus

La Junta mantiene una red de seguimiento formada por alrededor de 215 trampas, tanto propias como pertenecientes a diputaciones, universidades y organismos científicos.

Estos dispositivos permiten detectar de manera temprana la presencia del virus del Nilo occidental en los mosquitos y determinar si resulta necesario elevar el nivel de riesgo o adoptar nuevas medidas de prevención.

Cómo evitar las picaduras del mosquito del virus del Nilo Entre las principales recomendaciones se encuentra el uso de repelentes autorizados, especialmente cuando se permanece al aire libre. También se aconseja instalar mosquiteras en puertas y ventanas y utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo cuando sea posible. Sanidad pide además evitar las acumulaciones de agua en macetas, cubos, bebederos, piscinas pequeñas o cualquier recipiente situado en terrazas, patios y jardines. Conviene extremar las precauciones durante el amanecer y el anochecer, cuando los mosquitos presentan una mayor actividad.

27/08/2025 Una persona lleva a cabo tratamientos para combatir el virus del Nilo. / L.O.

Andalucía suma cinco casos leves esta temporada

Sanidad ha confirmado un nuevo caso leve de fiebre del Nilo en un hombre residente en Coria del Río, en Sevilla. El paciente comenzó a presentar síntomas el 17 de julio y el diagnóstico fue confirmado mediante una prueba PCR realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Con este último diagnóstico, Andalucía suma cinco afectados esta temporada, todos ellos leves, en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Coria del Río.

Qué es la fiebre del Nilo occidental y cuáles son sus síntomas

La fiebre del Nilo occidental se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados. La mayoría de las personas contagiadas no desarrolla síntomas.

En algunos casos, la infección puede causar fiebre, dolor de cabeza, cansancio y dolores musculares. Las complicaciones neurológicas son poco frecuentes, aunque pueden revestir gravedad.