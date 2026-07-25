Renfe inicia la mejora de la estación de Torreblanca con 251.000 euros: iluminación renovada y accesibilidad mejorada

La compañía ferroviaria Renfe ha iniciado las obras de mejora de la estación de Torreblanca, situada en la línea C-1 de Cercanías Málaga, entre Carvajal y Los Boliches. La intervención cuenta con un presupuesto de 251.437 euros y se centrará en reforzar la accesibilidad, renovar la iluminación y reorganizar varios espacios técnicos y de atención a los viajeros.

Uno de los principales cambios será la construcción de una nueva rampa accesible en la entrada de la estación. La estructura tendrá dos tramos y sustituirá a una de las escaleras actuales, lo que permitirá crear un itinerario sin barreras desde el acceso hasta el andén.

Los trabajos incluyen también la instalación de una nueva barandilla en el perímetro del andén, la rampa y la escalera. Dispondrá de doble pasamanos de acero inoxidable. Además, se retirará y recolocará parte del mobiliario para aprovechar mejor el espacio y se rehabilitará la marquesina mediante trabajos de lijado, pintura y limpieza.

La actuación contempla igualmente la construcción de un módulo independiente para las dos máquinas de autoventa. En ese espacio se habilitarán también un cuarto técnico, equipado con cuadro eléctrico y sistemas auxiliares, y una dependencia destinada al almacenamiento de material de limpieza.

La previsión es que las obras duren cuatro meses y medio. Renfe combinará trabajos durante el día y la noche para reducir la afección al servicio y mantendrá abiertos los itinerarios de viajeros mientras se desarrolla la intervención.

La mejora de la estación de Cercanías de Torreblanca forma parte del plan A Punto, un programa con el que la compañía ferroviaria Renfe pretende acometer actuaciones rápidas en estaciones con deficiencias de accesibilidad, iluminación, confort o mantenimiento.

Otras inversiones en Andalucía

En en el conjunto de Andalucía, el plan prevé una inversión conjunta de 3,2 millones de euros en trece estaciones de los núcleos de Cercanías de Málaga, Cádiz y Sevilla. En la provincia malagueña también están incluidas Plaza Mayor, Victoria Kent, Málaga-Centro Alameda y Montemar Alto.

A escala nacional, el programa alcanzará a 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027. La inversión prevista asciende a 24,8 millones de euros y el plazo global de ejecución será de 18 meses.