Torremolinos incorpora nuevos vehículos para reforzar la limpieza: dos triciclos y un vehículo compacto eléctricos y una barredora de alto rendimiento

El Ayuntamiento de Torremolinos ha incorporado maquinaria al servicio de limpieza viaria para mejorar la atención en calles, plazas, parques, paseos y zonas peatonales. La renovación incluye dos triciclos eléctricos, un vehículo compacto también eléctrico y una barredora de alto rendimiento.

Los triciclos estarán destinados al vaciado de papeleras y al transporte de bolsas de residuos y material de trabajo. Disponen de una autonomía de hasta 60 kilómetros, capacidad de carga, frenos hidráulicos y toldo de protección para el verano.

El vehículo compacto, de 1,22 metros de ancho y 3,70 de largo, está pensado para acceder a calles estrechas y espacios donde no pueden entrar unidades de mayor tamaño. Tiene una autonomía de hasta 150 kilómetros, una carga útil de 630 kilos y está equipado con soplador eléctrico e hidrolimpiadora.

La barredora cuenta con una tolva de hasta cinco metros cúbicos, cepillos frontales de gran diámetro y cabina panorámica. El Consistorio prevé reducir tiempos de intervención y mejorar la eficacia del servicio.