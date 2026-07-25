Servicios
Torremolinos incorpora nuevos vehículos para reforzar la limpieza: dos triciclos y un vehículo compacto eléctricos y una barredora de alto rendimiento
El servicio suma dos triciclos eléctricos, un vehículo compacto así como una barredora de alto rendimiento
El Ayuntamiento de Torremolinos ha incorporado maquinaria al servicio de limpieza viaria para mejorar la atención en calles, plazas, parques, paseos y zonas peatonales. La renovación incluye dos triciclos eléctricos, un vehículo compacto también eléctrico y una barredora de alto rendimiento.
Los triciclos estarán destinados al vaciado de papeleras y al transporte de bolsas de residuos y material de trabajo. Disponen de una autonomía de hasta 60 kilómetros, capacidad de carga, frenos hidráulicos y toldo de protección para el verano.
El vehículo compacto, de 1,22 metros de ancho y 3,70 de largo, está pensado para acceder a calles estrechas y espacios donde no pueden entrar unidades de mayor tamaño. Tiene una autonomía de hasta 150 kilómetros, una carga útil de 630 kilos y está equipado con soplador eléctrico e hidrolimpiadora.
La barredora cuenta con una tolva de hasta cinco metros cúbicos, cepillos frontales de gran diámetro y cabina panorámica. El Consistorio prevé reducir tiempos de intervención y mejorar la eficacia del servicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
- La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
- Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
- Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones
- Una mujer muere en Mijas en la A-7 tras ser atropellada por un vehículo que se ha dado a la fuga