Vox Torremolinos pide actuar "urgentemente" en zonas de interfaz urbano-forestal

El concejal del grupo municipal Vox en Torremolinos, José Macías, ha pedido al PP actuar "urgentemente" en zonas de interfaz urbano-forestal de la localidad ante riesgo de incendios y también ha criticado "la falta de seguridad existente debido a la existencia en el municipio de numerosas parcelas abandonadas, tanto de titularidad municipal como privada, que se han convertido en auténticos vertederos llenos de maleza y basura acumulada".

Macías, en un comunicado, ha advertido de que "todo ese material son toneladas de una alta carga de combustible espontáneo en pleno verano". "Estamos viendo que media España está ardiendo por incendios que en algunos casos no habrían sido tan graves de haberse cuidado y mantenido los montes. Y aquí, en Torremolinos, observamos cómo el Ayuntamiento no cuenta con un plan de prevención real ni exige la limpieza obligatoria de estos terrenos", ha agregado.

Un plan de choque inmediato

Así, ha criticado que la alcaldesa, Margarita del Cid, "prefiere mirar para otro lado en lugar de actuar. Exigimos un plan de choque inmediato antes de que tengamos que lamentar una desgracia mayor por riesgo de incendio".

De igual modo, ha explicado que Torremolinos "cuenta con áreas críticas de interfaz urbano-forestal donde la cercanía de la vegetación densa de la sierra a las viviendas eleva exponencialmente el riesgo de incendios forestales".

Los puntos críticos

Al respecto, el edil de Vox ha detallado que "estos puntos críticos son la cañada de los Cardos y calle Océano", una zona que limita directamente con zonas de matorral y pinar de la sierra, lo que crea una continuidad de combustible vegetal idónea para la propagación rápida del fuego si no se mantienen las franjas de seguridad".

Otro de los puntos es el Complejo de Los Manantiales (Molino de Inca y Molino de Batán), "un área de gran valor botánico y que al estar pegada a la autovía y rodeada por el Pinar de los Manantiales, cualquier ignición cercana a las infraestructuras de transporte o en la masa forestal pone en peligro este patrimonio natural".

Por último, ha citado el área del Vivero Municipal y zonas aledañas, "donde se observan parcelas sin desbrozar actúan como puntos sensibles donde los focos pueden ganar fuerza rápidamente si conectan con el pinar continuo".