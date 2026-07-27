Sucesos
Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones
El joven de 26 años utilizaba redes sociales para captar a menores de entre 15 y 16 años y coaccionarlos con la publicación de material íntimo
La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un joven de 26 años como presunto autor de delitos de corrupción de menores y coacciones, al conseguir material sexual de sus víctimas y coaccionarlas con su publicación en las redes sociales.
Según un comunicado de la Policía, la detención se ha desarrollado en el marco de la ‘Operación Laurel', iniciada por la Policía tras una investigación en Jaén.
Modus operandi
El modus operandi era embaucar a menores de edad, de entre 15 y 16 años, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, para que les ofreciesen material de contenido sexual, y una vez obtenido coaccionaba a sus víctimas con su publicación.
Conforme iban aumentando las peticiones y se convertían las mismas en más explícitas, las víctimas se negaban a continuar, momento en que el presunto autor de los hechos las coaccionaba, acosándolas y amenazándolas con difundir el material del que ya disponía de ellas.
Tanto en Jaén como en Madrid se denunciaron hechos similares, con víctimas de diferentes lugares de la geografía española, que fueron investigados por la Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén.
El presento autor de los hechos fue detenido por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén y se le han imputado también los hechos denunciados en Madrid, en ambos casos, por corrupción de menores y por coacciones.
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