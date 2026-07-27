Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahuciados dos pensionistas de MálagaEl truco del "buen samaritano" para estafar en cajerosGran operación de VPO en MálagaCrecimiento económico de MálagaAdjudicados 46 kilómetros de doble vía en Antequera-GranadaConfirmada lesión de MoussaÚltimos días para optar a una VPONovedades en el Unicaja
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

El joven de 26 años utilizaba redes sociales para captar a menores de entre 15 y 16 años y coaccionarlos con la publicación de material íntimo

Una patrulla de la Policía Nacional

Una patrulla de la Policía Nacional / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Jaén

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un joven de 26 años como presunto autor de delitos de corrupción de menores y coacciones, al conseguir material sexual de sus víctimas y coaccionarlas con su publicación en las redes sociales.

Según un comunicado de la Policía, la detención se ha desarrollado en el marco de la ‘Operación Laurel', iniciada por la Policía tras una investigación en Jaén.

Modus operandi

El modus operandi era embaucar a menores de edad, de entre 15 y 16 años, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, para que les ofreciesen material de contenido sexual, y una vez obtenido coaccionaba a sus víctimas con su publicación.

Conforme iban aumentando las peticiones y se convertían las mismas en más explícitas, las víctimas se negaban a continuar, momento en que el presunto autor de los hechos las coaccionaba, acosándolas y amenazándolas con difundir el material del que ya disponía de ellas.

Tanto en Jaén como en Madrid se denunciaron hechos similares, con víctimas de diferentes lugares de la geografía española, que fueron investigados por la Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén.

Noticias relacionadas y más

El presento autor de los hechos fue detenido por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén y se le han imputado también los hechos denunciados en Madrid, en ambos casos, por corrupción de menores y por coacciones.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
  2. La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
  3. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  4. El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
  5. Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
  6. La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
  7. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  8. Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

Bioparc Fuengirola activa su protocolo especial frente a la ola de calor con helados personalizados para los animales

Bioparc Fuengirola activa su protocolo especial frente a la ola de calor con helados personalizados para los animales

Vox Torremolinos pide actuar "urgentemente" en zonas de interfaz urbano-forestal

Vox Torremolinos pide actuar "urgentemente" en zonas de interfaz urbano-forestal

Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga

Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga

Torremolinos incorpora nuevos vehículos para reforzar la limpieza: dos triciclos y un vehículo compacto eléctricos y una barredora de alto rendimiento

Torremolinos incorpora nuevos vehículos para reforzar la limpieza: dos triciclos y un vehículo compacto eléctricos y una barredora de alto rendimiento

Renfe inicia la mejora de la estación de Torreblanca con 251.000 euros: iluminación renovada y accesibilidad mejorada

Renfe inicia la mejora de la estación de Torreblanca con 251.000 euros: iluminación renovada y accesibilidad mejorada

Fuengirola entrega 24 viviendas de alquiler asequible a menores de 35

Tracking Pixel Contents