Torremolinos proyecta un circuito de ‘pump track’ en una parcela de 4.000 m2 de El Pinillo

Torremolinos ampliará su red deportiva con la construcción de un circuito de ‘pump track’ junto al pabellón Javier Imbroda, en El Pinillo. El proyecto ocupará una parcela de 4.000 m2 entre las calles Vicente Blanch Picot y Juan Rosa Mateo y el pasaje Manuel Franco Cubeiro.

El recinto estará diseñado para la práctica con bicicletas, patinetes, monopatines y otros vehículos no motorizados. El trazado asfaltado combinará peraltes, curvas y resaltos enlazados y tendrá una dificultad media-avanzada, aunque podrá ser utilizado por usuarios de todas las edades.

Una ‘WaveRamp’ y un ‘bowl’ de iniciación

La propuesta incorpora también una ‘WaveRamp’ para la práctica del ‘surfskate’ y un pequeño ‘bowl’ destinado a la iniciación. El circuito se completará con caminos y senderos de conexión, espacios ajardinados y zonas de descanso con pérgolas, para crear un nuevo punto de encuentro y ocio en esta zona.

El Ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción del proyecto técnico, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. La oferta seleccionada lleva por nombre ‘Nexo Imbroda’, una denominación que alude a la conexión entre el futuro equipamiento y el pabellón situado junto a la parcela.

La instalación deberá cumplir las exigencias técnicas para obtener la certificación de aptitud del organismo competente, lo que permitirá que pueda albergar competiciones federadas. El diseño se adaptará a la geometría del terreno y garantizará su integración con el entorno urbano.

Itinerarios accesibles y vegetación de bajo consumo

El proyecto contempla itinerarios peatonales sin barreras arquitectónicas, vegetación de bajo consumo hídrico y un sistema drenante para evacuar el agua de lluvia mediante pozos o zanjas rellenos de grava. El terreno se compactará antes de ejecutar las capas de zahorra artificial que servirán de base al circuito.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 626.356,50 euros y estará cofinanciada por la Diputación de Málaga.