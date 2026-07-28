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Migrantes

Hallados tres cadáveres en las aguas de la Costa del Sol

Los cuerpos podrían corresponder a migrantes que habrían intentado llegar a Ceuta a nado y fueron arrastrados por las corrientes hasta la costa malagueña

Una lancha de Salvamento Marítimo en Ceuta.

Una lancha de Salvamento Marítimo en Ceuta. / L.O.

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La Opinión

Los cadáveres de tres personas, supuestamente migrantes, han sido localizados este martes por Salvamento Marítimo en la costa occidental de la provincia de Málaga. Uno de ellos ha sido encontrado 22 millas al este de Estepona, un segundo en una mejillonera de esta localidad y otro cerca de Manilva, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los cuerpos podrían corresponder a migrantes que habrían intentado pasar a nado hasta Ceuta y habrían llegado hasta la costa malagueña arrastrados por las corrientes, indican.

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La embarcación Salvamar Gadir de Salvamento Marítimo trasladará los cadáveres para su traslado al puerto de Estepona.

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