Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estepona, Benahavís y Árchez, declarados zona afectada por emergenciaObras en el interior de la Catedral de MálagaRécord de ocupados en MálagaUn premio Pritzker diseñará el centro de Fundación UnicajaPlaza Mayor defiende la apertura hasta medianocheWilly Hernangómez, nuevo jugador del UnicajaEstudio pionero en el Hospital RegionalNueva temporada en el Teatro Soho Caixabank
instagramlinkedin

Sucesos

Un hombre de 31 años resulta herido de bala en un tiroteo en un chiringuito de Estepona

La víctima, de origen lituano, recibió tres disparos y fue trasladada al Hospital Costa del Sol; la Policía Nacional busca a los autores

Imagen aérea del chiringuito Sonora, en cuyo aparcamiento se ha registrado el tiroteo.

Imagen aérea del chiringuito Sonora, en cuyo aparcamiento se ha registrado el tiroteo. / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Un hombre de 31 años de origen lituano ha resultado herido de bala este martes en un tiroteo ocurrido en el aparcamiento del chiringuito Sonora Beach, junto a la playa que separa Estepona y Marbella, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación y de los servicios de emergencias.

El teléfono 112 ha recibido minutos antes de las 17.30 horas varias llamadas que alertaban de un tiroteo en las inmediaciones del chiringuito y se ha movilizado a los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional, ha informado un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según los testigos, una persona se había desplomado y se encontraba sangrando en el lugar, sin que haya trascendido de momento su estado. El herido, un hombre de 31 años, ha sido evacuado por los efectivos sanitarios del 061 al Hospital Costa del Sol, situado en Marbella.

Según fuentes próximas al caso, se trata de un hombre de origen lituano que ha recibido tres disparos. De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que trata de localizar a los autores de los disparos.

Otras fuentes han apuntado que el hombre ha recibido impactos de bala en las piernas y han añadido que se busca un vehículo de color oscuro en el que supuestamente habrían huido los sospechosos del lugar.

Noticias relacionadas

Además, se están revisando las cámaras de seguridad de las urbanizaciones próximas al incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
  2. La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
  3. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  4. El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
  5. Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
  6. La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
  7. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  8. Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones

Un hombre de 31 años resulta herido de bala en un tiroteo en un chiringuito de Estepona

Un hombre de 31 años resulta herido de bala en un tiroteo en un chiringuito de Estepona

Hallados tres cadáveres en las aguas de la Costa del Sol

Hallados tres cadáveres en las aguas de la Costa del Sol

Mijas refuerza las fumigaciones tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Torremolinos proyecta un circuito de ‘pump track’ en una parcela de 4.000 m2 de El Pinillo

Torremolinos proyecta un circuito de ‘pump track’ en una parcela de 4.000 m2 de El Pinillo

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

Bioparc Fuengirola activa su protocolo especial frente a la ola de calor con helados personalizados para los animales

Bioparc Fuengirola activa su protocolo especial frente a la ola de calor con helados personalizados para los animales

Vox Torremolinos pide actuar "urgentemente" en zonas de interfaz urbano-forestal

Vox Torremolinos pide actuar "urgentemente" en zonas de interfaz urbano-forestal
Tracking Pixel Contents