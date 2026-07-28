Un hombre de 31 años resulta herido de bala en un tiroteo en un chiringuito de Estepona

Un hombre de 31 años de origen lituano ha resultado herido de bala este martes en un tiroteo ocurrido en el aparcamiento del chiringuito Sonora Beach, junto a la playa que separa Estepona y Marbella, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación y de los servicios de emergencias.

El teléfono 112 ha recibido minutos antes de las 17.30 horas varias llamadas que alertaban de un tiroteo en las inmediaciones del chiringuito y se ha movilizado a los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional, ha informado un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según los testigos, una persona se había desplomado y se encontraba sangrando en el lugar, sin que haya trascendido de momento su estado. El herido, un hombre de 31 años, ha sido evacuado por los efectivos sanitarios del 061 al Hospital Costa del Sol, situado en Marbella.

Según fuentes próximas al caso, se trata de un hombre de origen lituano que ha recibido tres disparos. De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que trata de localizar a los autores de los disparos.

Otras fuentes han apuntado que el hombre ha recibido impactos de bala en las piernas y han añadido que se busca un vehículo de color oscuro en el que supuestamente habrían huido los sospechosos del lugar.

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Además, se están revisando las cámaras de seguridad de las urbanizaciones próximas al incidente.