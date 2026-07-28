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Salud pública

Mijas refuerza las fumigaciones tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Serán semanales en vez de quincenales y se instalarán más capturaderos | Mañana miércoles cerrará tres parques de Las Lagunas para fumigar más

Un operario fumiga un cañaveral contra la presencia de mosquitos transmisores del virus del Nilo.

Un operario fumiga un cañaveral contra la presencia de mosquitos transmisores del virus del Nilo. / L.O.

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Alejandro González

Alejandro González

El Ayuntamiento de Mijas va a intensificar su plan de choque preventivo contra el mosquito que puede transmitir el virus del Nilo occidental, después de que la Junta de Andalucía haya detectado la presencia de este virus en la zona del Miramar.

Tras la alerta decretada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Mijas llevó a cabo fumigaciones de emergencia en el entorno de 1,5 kilómetros de radio desde el lugar de detección del vector que concluyeron el domingo por la noche.

Tras esta primera fumigación extraordinaria de zonas húmedas e imbornales del municipio, a partir de ahora se van a llevar a cabo actuaciones adicionales hasta el día 21 de agosto, fecha en la que concluye, en principio, la alerta decretada por el Gobierno andaluz.

Según informó este lunes el concejal de Sanidad, Marco Cortés, se va a reducir de quincenal a semanal la frecuencia de fumigaciones en las áreas más proclives a la cría de estas especies de mosquitos; y se van a adquirir nuevos capturaderos con fondos municipales para tomar más muestras en nuevos lugares, de manera que se incremente la información disponible y se reduzca el riesgo.

Cierre de parques

Asimismo, este miércoles, 29 de julio, permanecerán cerrados durante todo el día los parques Andalucía, 3 de Abril y Del Abuelo (todos en Las Lagunas de Mijas) para realizar una desinsectación extraordinaria. Este trabajo lo realizarán técnicos especialistas del servicio adjudicado por el Ayuntamiento de Mijas a la empresa Serviplaga.

Cortés, que participará en una reunión de seguimiento convocada en el Distrito Sanitario, ha añadido que este plan de choque está recogido ya en el Plan de Vigilancia y Control que el Ayuntamiento de Mijas tiene en vigor y aprobado por la Junta de Andalucía.

Trampas de la Junta de Andalucía para insectos transmisores del Virus del Nilo

Trampas de la Junta de Andalucía para insectos transmisores del Virus del Nilo / La Opinión

Cruce de informaciones

El concejal responsable informó de que el pasado 14 de julio, la Junta de Andalucía realizó una inspección y no detectó la presencia del virus en el municipio.

No obstante, la Junta de Andalucía ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Mijas tras hallar el virus en circulación en la zona del Miramar de dicho termino municipal, y por extensión a la vecina Fuengirola.

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En cualquier caso, el Ayuntamiento quiere mandar un mensaje de tranquilidad y recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas como el uso de repelentes y mosquiteras; evitar aguas estancadas en cubos, barreños o charcas en zonas privadas.

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