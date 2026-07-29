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Una bengala lanzada por un joven desde una embarcación originó el incendio en un edificio de Estepona la noche del Carmen

El investigado, que resultó herido por quemaduras, se enfrenta a un delito grave de incendio y a daños valorados en unos 100.000 euros

Imagen de la bengala volando en dirección a la costa.

Imagen de la bengala volando en dirección a la costa.

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La Opinión

La Policía Nacional ha esclarecido el aparatoso incendio que se produjo en un edificio del Paseo Marítimo de Estepona durante las celebraciones de la Virgen del Carmen. Según ha informado la Comisaría Provincial, una bengala lanzada desde una embarcación por un joven de 22 años habría volado hasta unas oficinas e iniciado las llamas que obligaron a evacuar a los residentes del mismo hasta el día siguiente. El investigado, por su parte, tuvo que recibir asistencia médica por las quemaduras que sufrió en las manos manipulando el artefacto de pirotecnia. La cuantía de los daños podría ascender a los 100.000 euros.

El incidente se produjo en uno de los momentos más especiales de la celebración, justo en el desembarco de la virgen. Minutos antes de la medianoche, una bengala salió disparada desde una de las embarcaciones que acudieron al acto y sobrevoló la playa y la multitud hasta introducirse en unas oficinas ubicadas en un edificio de la primera línea de costa. El impacto, el humo y los gases que generó el artificio obligó a intervenir a los bomberos, quienes sofocaron las llamas y junto a agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. Alrededor de 30 personas tuvieron que ser desalojadas y pernoctar fuera de sus casas hasta el día siguiente.

Tras el suceso, agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Estepona se desplazaron al puerto deportivo para localizar la embarcación y al presunto autor de los hechos. La aportación de varios testigos y el trabajo de la Brigada Local de Policía Judicial posibilitaron la plena identificación del responsable, que además resultó herido por quemaduras.

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La Policía ha explicado que el investigado deberá responder a un delito grave de incendio y a los daños causados, que han sido valorados en unos 100.000 euros. Este procedimiento judicial, añaden, podría conllevar una condena en la que tenga que resarcir a los residentes del edificio afectado, a la titular de la oficina e incluso al abono de los servicios necesarios para extinguir el fuego.

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