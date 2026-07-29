Mijas fumiga tres parques de Las Lagunas tras la detección de mosquitos transmisores del virus del Nilo

El Ayuntamiento de Mijas ha fumigado durante las primeras horas de este miércoles los parques Andalucía, El Abuelo y 3 de Abril, situados en Las Lagunas, como medida preventiva ante la posible presencia de mosquitos capaces de transmitir el virus del Nilo Occidental.

Los tres recintos permanecerán cerrados al público durante toda la jornada de este miércoles, 29 de julio, debido a los trabajos de desinsectación. La previsión municipal es que vuelvan a abrir con normalidad este jueves, 30 de julio, en su horario habitual.

Mijas abrirá este jueves los tres parques de Las Lagunas, en su horario habitual. / L.O.

Detectan mosquitos en capturaderos de la zona de Miramar

El refuerzo del dispositivo se ha adoptado después de que la Junta de Andalucía detectara la presencia de estos insectos en varios capturaderos instalados en la zona de Miramar durante su último control.

El concejal de Sanidad, Marco Cortés, ha explicado que la actuación forma parte del plan municipal de vigilancia y control activado el pasado 24 de julio, que comenzó con una fumigación inmediata durante el fin de semana en las zonas húmedas y los imbornales del municipio.

Un operario fumiga un cañaveral contra la presencia de mosquitos transmisores del virus del Nilo en la zona del Miramar. / L.O.

Fumigaciones semanales en un radio de 1,5 kilómetros

El área municipal de Sanidad también ha decidido aumentar la frecuencia de los tratamientos. Las fumigaciones, que hasta ahora se realizaban cada dos semanas, pasarán a efectuarse semanalmente en un radio de hasta 1,5 kilómetros alrededor del punto de detección.

Las medidas permanecerán activas, al menos, hasta el próximo 21 de agosto, fecha establecida por la Junta de Andalucía para el mantenimiento de la alerta decretada tras localizarse ejemplares del mosquito transmisor.

Cómo evitar la proliferación de mosquitos en casa

Las autoridades municipales recomiendan utilizar repelentes y mosquiteras, especialmente durante las horas de mayor actividad de los insectos, y evitar la acumulación de agua estancada en espacios privados.

El Consistorio recuerda que los vecinos deben revisar periódicamente recipientes como cubos, barreños, macetas, bebederos o pequeñas piscinas, ya que incluso una cantidad reducida de agua puede convertirse en un punto de cría.

También se aconseja mantener limpios los desagües, renovar con frecuencia el agua de los animales domésticos y eliminar las pequeñas charcas que puedan aparecer en patios, jardines o terrazas.

Seis casos en personas en Andalucía, ninguno en la provincia de Málaga

El pasado 28 de julio, Andalucía sumó un nuevo positivo de fiebre del Nilo Occidental. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias confirmó el positivo de un hombre residente en Aznalcázar (Sevilla). Con ese diagnóstico, ya son seis los casos detectados en Andalucía en lo que va de año, todos ellos localizados en la provincia de Sevilla y ninguno en la provincia de Málaga.

El paciente comenzó a presentar síntomas el pasado 24 de julio y la infección fue confirmada mediante una prueba PCR realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Según la Junta, se trata de "un caso leve", que se ha detectado dentro del Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Aznalcázar o en Fuengirola y Las Lagunas.