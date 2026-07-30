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Incendio

Benalmádena decreta tres días de luto por el fallecimiento de dos menores en el incendio: "Nos unimos al dolor de sus familiares"

El luto estará vigente desde las 00,00 horas del viernes 31 de julio hasta las 00,00 horas del lunes 3 de agosto

Bomberos retiran escombros de la vivienda incendiada en Benalmádena

Bomberos retiran escombros de la vivienda incendiada en Benalmádena / Alex Zea

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

MÁLAGA

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) va a decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento de dos menores de diez y 15 años en un terrible incendio ocurrido en un edificio en el núcleo de Arroyo de la Miel esta pasada madrugada, en el que la madre de los dos niños ha resultado herida y se encuentra actualmente hospitalizada con pronóstico grave.

Según ha informado el Consistorio en un mensaje difundido en sus redes sociales, el luto estará vigente desde las 00,00 horas del viernes 31 de julio hasta las 00,00 horas del lunes 3 de agosto.

Durante este periodo quedan suspendidas todas las actividades municipales previstas durante el fin de semana y la agenda institucional. "Benalmádena expresa su más sentido pésame y se une al dolor de sus familiares y seres queridos", han señalado.

Dos menores fallecidos en un grave incendio en Benalmádena, en el Arroyo de la Miel.

Dos menores fallecidos en un grave incendio en Benalmádena, en el Arroyo de la Miel. / Alex Zea

Incendio de madrugada

Los hechos han sucedido sobre las 05,40 horas cuando Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo. Aunque la investigación sigue abierta, según ha podido saber este periódico, el origen del incendio podría estar en el fallo de un cargador de móvil en el piso de abajo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que han acudido de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego "muy avanzadas".

Bomberos quitan escombros de la vivienda incendiada en Benalmádena.

Bomberos quitan escombros de la vivienda incendiada en Benalmádena. / Alex Zea

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores; mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

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También, según el Consistorio, uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos han necesitado atención por inhalación de humo.

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