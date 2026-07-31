Movilidad
Fuengirola instala cámaras para multar a quienes aparcan en las paradas de autobús
El sistema comunicará en tiempo real las matrículas a los agentes de Policía Local que podrán acudir de inmediato e imponer sanciones que podrán alcanzar los 200 euros
El Ayuntamiento de Fuengirola ha comenzado a instalar cámaras en las paradas del autobús urbano para detectar los vehículos que estacionen de forma indebida y dificulten la subida y bajada de viajeros. El sistema estará conectado directamente con la Policía Local y permitirá tramitar sanciones de hasta 200 euros.
Los dispositivos identificarán únicamente los vehículos y sus matrículas, no a las personas. Cuando detecten un coche no autorizado dentro del espacio reservado para el transporte público, enviarán la información en tiempo real a los agentes para que puedan comprobar la infracción e iniciar el correspondiente expediente sancionador.
Problemas de accesibilidad y tráfico
La ocupación de las paradas obliga a los autobuses a detenerse en medio de la calzada, lejos de la acera. Esta situación dificulta especialmente el acceso de personas mayores, viajeros con problemas de movilidad y usuarios de sillas de ruedas.
Además, mientras el autobús recoge o deja pasajeros, el resto de vehículos debe permanecer detenido detrás, lo que puede provocar retenciones y retrasos en el servicio urbano.
Un total de 160 sanciones en 2025
La concejala de Movilidad, Isabel González, ha señalado que las quejas por este tipo de estacionamientos son frecuentes entre usuarios y conductores de autobuses. Aunque ha asegurado que las multas son «la última opción», la repetición de estas conductas ha llevado al Consistorio a implantar este nuevo sistema.
Durante 2025, la Policía Local de Fuengirola impuso 160 sanciones a conductores que habían estacionado en alguna parada de autobús. La multa por esta infracción asciende a 200 euros.
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