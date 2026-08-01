Parques
Torremolinos mejora el entorno de la ermita de San Miguel: incluirá un nuevo itinerario peatonal y mejora en la vegetación
La iniciativa, cofinanciada por fondos europeos, busca consolidar un corredor peatonal de valor ambiental y turístico, mejorando la conexión entre espacios de interé
El Ayuntamiento de Torremolinos prepara una segunda fase de mejora del entorno de la ermita de San Miguel, que incluirá un itinerario peatonal circular entre el casco urbano, calle Cuba, el Pinar y la ermita.
La actuación busca reforzar la accesibilidad, eliminar barreras, aumentar la seguridad vial y regenerar el paisaje. El proyecto incluye nuevos pavimentos, señalización y mobiliario urbano, y dará continuidad a las obras realizadas el pasado año en la ermita y Olivar Manantiales. La actuación contribuirá a consolidar un corredor peatonal de gran valor ambiental y turístico, reforzando la conexión entre distintos espacios de interés del municipio y fomentando una movilidad más sostenible y saludable.
Como paso previo, el Consistorio ha licitado hasta el 13 de agosto la redacción del proyecto y la dirección de las obras. La iniciativa forma parte del programa «Torremolinos Verde y Resiliente», cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea.
"Con este nuevo proyecto se avanza en el objetivo de integrar este enclave en la vida de la ciudad, reforzando su conexión con el casco urbano y consolidándolo como un espacio de referencia para el disfrute ciudadano, la movilidad sostenible y la celebración de eventos tradicionales como la Romería de Torremolinos", ha resaltado el Ayuntamiento en una nota.
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