Benalmádena convoca una consulta ciudadana sobre el nuevo plan de Tívoli con parque de atracciones, centro comercial y hotel

El futuro de Tívoli World entra en una nueva fase administrativa. El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado el documento de avance del Plan de Reforma Interior de los terrenos del histórico parque de atracciones, una propuesta que combina la recuperación del recinto de ocio con nuevos usos comerciales, hoteleros y turísticos.

La resolución de Alcaldía, fechada el pasado 8 de julio, da cumplimiento al convenio urbanístico suscrito entre el Consistorio y Grupo Inmobiliario Tremón, propietario de la mayor parte de los terrenos.

El documento será sometido ahora a consulta pública durante un mes, contado desde la publicación del anuncio en la página web municipal. Durante ese plazo, vecinos, colectivos y posibles interesados podrán presentar opiniones y propuestas antes de que se redacte y tramite definitivamente el instrumento urbanístico.

La aprobación afecta únicamente al documento de avance y no supone todavía la autorización definitiva de las obras ni del proyecto.

Un nuevo parque como eje del proyecto

La propuesta urbanística abarca una superficie de 156.450 metros cuadrados en Arroyo de la Miel e incluye terrenos de las unidades de ejecución UE-89, UE-01 y UE-07.

El proyecto mantiene el parque de atracciones como uso principal y elemento vertebrador. El avance reserva para esta actividad una parcela de 35.860 metros cuadrados, con una edificabilidad de 42.220 metros cuadrados.

A esta superficie se sumaría una parcela mixta de 58.000 metros cuadrados, donde convivirían el parque, un centro comercial y otros espacios de ocio y restauración. Esta zona podría alcanzar una edificabilidad de 85.000 metros cuadrados.

El documento señala expresamente que los usos comerciales y hoteleros deberán estar vinculados funcional y jurídicamente a la ejecución del parque de atracciones, de acuerdo con el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Tremón.

La intención es recuperar el carácter turístico y familiar de Tívoli, pero adaptándolo a un modelo actualizado, con nuevas atracciones, zonas temáticas, restaurantes, espacios de paseo y cubiertas transitables conectadas con el área comercial.

Así quedarán los terrenos de Tívoli tras la reordenacion promovida por el grupo Tremón. / L.O.

Un hotel de hasta diez plantas

El plan contempla también una parcela hotelera independiente de 4.500 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 10.000 metros cuadrados.

El edificio podría alcanzar una altura de planta baja más nueve plantas, con un máximo aproximado de 35 metros. El avance plantea un establecimiento de cuatro estrellas con piscina, zonas verdes y aparcamiento propio.

Además, dentro del área vinculada al parque y al centro comercial podrían desarrollarse otros establecimientos turísticos o alojamientos temáticos.

El documento no prevé la construcción de viviendas, por lo que la transformación se concentraría en usos turísticos, comerciales, recreativos y dotacionales.

Más de 3.400 plazas de aparcamiento

Uno de los elementos de mayor dimensión es el sistema de estacionamiento. El avance calcula que el conjunto necesitará alrededor de 3.400 plazas y prevé la construcción de 3.480 aparcamientos, principalmente bajo rasante.

La mayor bolsa se situaría bajo el centro comercial y daría servicio de manera compartida al parque, los establecimientos comerciales, los hoteles y las zonas de restauración.

El documento recuerda también la existencia del aparcamiento municipal de Pueblosol, con más de 800 plazas, y destaca la proximidad de la estación de Cercanías de Arroyo de la Miel, situada a unos 200 metros.

La propuesta pretende reducir la presencia de vehículos en superficie y priorizar los recorridos peatonales, aunque contempla nuevos accesos, viales internos, espacios de carga y descarga y conexiones con las carreteras del entorno.

Así será el nuevo parque de atracciones Tivoli World. / L.O.

Más de 21.000 metros cuadrados de zonas verdes

La ordenación reserva 21.181 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes públicas, distribuidos en diferentes áreas del recinto.

Estos espacios servirían para conectar el proyecto con los barrios próximos, suavizar el impacto de las nuevas edificaciones y crear recorridos peatonales accesibles. El planteamiento incluye arbolado, zonas de sombra, áreas de descanso, sistemas de drenaje sostenible y vegetación adaptada al clima mediterráneo.

El plan mantiene además las parcelas destinadas a la guardería, el teleférico, los servicios sociales y las instalaciones de Emabesa.

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Una inversión estimada en 203 millones

El estudio económico incluido en el avance cifra los costes totales de la promoción en 203,6 millones de euros.

De esa cantidad, unos 148,4 millones corresponderían a la ejecución de las obras, mientras que el resto se repartiría entre la adquisición y transformación del suelo, honorarios técnicos, licencias, impuestos, suministros y otros gastos.

La estimación incluye la modernización del parque, seis nuevas atracciones, la construcción del área comercial, los hoteles, los aparcamientos y la urbanización completa del ámbito.

Estas cantidades son todavía orientativas y forman parte del estudio de viabilidad que acompaña al documento de avance.

El primer paso de una tramitación más larga

Tras la consulta pública, el Plan de Reforma Interior deberá continuar su recorrido administrativo. El procedimiento contempla una evaluación ambiental estratégica, la aprobación inicial, un nuevo periodo de información pública, la solicitud de informes sectoriales y las posteriores aprobaciones provisional y definitiva.

El objetivo declarado es transformar un espacio actualmente cerrado y deteriorado en un nuevo polo de ocio, turismo y actividad económica para Arroyo de la Miel y el conjunto de la Costa del Sol.

La ciudadanía dispone ahora de un mes para pronunciarse sobre las líneas generales del proyecto antes de que el Ayuntamiento y la propiedad den forma definitiva al nuevo Tívoli.