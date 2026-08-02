Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre e hijo, compañeros en el ClínicoIncidente en una discoteca en TorremolinosHeridos en un accidente en PizarraAviso por calor en MálagaCrónica políticaPrimer club de golf malagueñoPretemporada del Málaga CFAlero de Unicaja
instagramlinkedin

Incendio

Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona que provoca el alejamiento preventivo de 70 personas de sus viviendas

Hasta el lugar de las llamas se han desplazado 20 efectivos por tierra, un helicóptero ligero y uno semipesado y dos vehículos autobomba

Imagen del incendio de Estepona.

Imagen del incendio de Estepona. / INFOCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha declarado este domingo a través de su cuenta oficial de X un incendio urbano activo en el paraje Río Padrón en el término municipal de Estepona.

Este incendio, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía (EMA), ha provocado el alejamiento preventivo de 70 personas, indicándoles que, por su seguridad, abandonen sus viviendas durante las labores de extinción.

Por otra parte, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de X, el incendio ha provocado el corte de uno de los carriles de la autovía A-7, en concreto el carril derecho. El corte de la via, según el EMA, finalizó alrededor de las 17.00 horas.

El fuego, según la publicación de Infoca, se encuentra activo desde las 14.59 horas cerca de la carretera y de una zona urbana.

El corte de carril, según la publicación de la DGT, comenzó en el kilómetro 1066,500 de la A-7, sentido Algeciras, debido a la presencia de humo y a la cercanía de las llamas a la vía.

El Infoca colabora con el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga para extinguir el fuego, según la última actualización publicada en su cuenta oficial de X.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar de las llamas se han desplazado 20 efectivos por tierra, un helicóptero ligero y uno semipesado y dos vehículos autobomba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
  2. El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
  3. La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
  4. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  5. Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
  6. La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
  7. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  8. Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones

Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona que provoca el alejamiento preventivo de 70 personas de sus viviendas

Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona que provoca el alejamiento preventivo de 70 personas de sus viviendas

Benalmádena convoca una consulta ciudadana sobre el nuevo plan de Tívoli con parque de atracciones, centro comercial y hotel

Benalmádena convoca una consulta ciudadana sobre el nuevo plan de Tívoli con parque de atracciones, centro comercial y hotel

El terral dispara el termómetro hasta los 39 grados en Málaga y el Guadalhorce: la Aemet activa la alerta naranja por calor

El terral dispara el termómetro hasta los 39 grados en Málaga y el Guadalhorce: la Aemet activa la alerta naranja por calor

CSIF critica las externalizaciones injustificadas de servicios municipales en Marbella

Torremolinos mejora el entorno de la ermita de San Miguel: incluirá un nuevo itinerario peatonal y mejora en la vegetación

Torremolinos mejora el entorno de la ermita de San Miguel: incluirá un nuevo itinerario peatonal y mejora en la vegetación

La Costa del Sol fija como retos la conectividad y la calidad del empleo

Fuengirola instala cámaras para multar a quienes aparcan en las paradas de autobús

Fuengirola instala cámaras para multar a quienes aparcan en las paradas de autobús

La Guardia Civil detiene al presunto asesino de la mujer hallada apuñalada en su casa de Benahavís

La Guardia Civil detiene al presunto asesino de la mujer hallada apuñalada en su casa de Benahavís
Tracking Pixel Contents