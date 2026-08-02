Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona que provoca el alejamiento preventivo de 70 personas de sus viviendas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha declarado este domingo a través de su cuenta oficial de X un incendio urbano activo en el paraje Río Padrón en el término municipal de Estepona.

Este incendio, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía (EMA), ha provocado el alejamiento preventivo de 70 personas, indicándoles que, por su seguridad, abandonen sus viviendas durante las labores de extinción.

Por otra parte, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de X, el incendio ha provocado el corte de uno de los carriles de la autovía A-7, en concreto el carril derecho. El corte de la via, según el EMA, finalizó alrededor de las 17.00 horas.

El fuego, según la publicación de Infoca, se encuentra activo desde las 14.59 horas cerca de la carretera y de una zona urbana.

El corte de carril, según la publicación de la DGT, comenzó en el kilómetro 1066,500 de la A-7, sentido Algeciras, debido a la presencia de humo y a la cercanía de las llamas a la vía.

El Infoca colabora con el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga para extinguir el fuego, según la última actualización publicada en su cuenta oficial de X.

Hasta el lugar de las llamas se han desplazado 20 efectivos por tierra, un helicóptero ligero y uno semipesado y dos vehículos autobomba.