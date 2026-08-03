Grupo Hesperia compra a Intriva Capital el hotel de gran lujo La Zambra en la Costa del Sol

Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) ha formalizado la adquisición a Intriva Capital del hotel La Zambra, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en Mijas.

La operación consolida la apuesta de la compañía por el segmento hotelero luxury y refuerza su presencia en Andalucía. Con esta transacción, Hesperia incorpora a su portafolio un activo estratégico que continuará comercializándose bajo la marca The Unbound Collection by Hyatt.

El grupo tiene como objetivo potenciar el posicionamiento internacional del complejo mediante el refuerzo de su oferta gastronómica, de bienestar y de golf para situarlo entre los principales resorts del Mediterráneo.

Un futuro referente del turismo de lujo

El consejero delegado de Grupo Hesperia, Jordi Ferrer, ha señalado que La Zambra es un activo diferencial que "combina una historia extraordinaria, una ubicación excepcional y un enorme potencial de creación de valor", mostrándose convencido de que se consolidará como "uno de los referentes del turismo de lujo en España".

Una de las habitaciones de La Zambra. / La Opinión

Ubicado sobre una colina flanqueada por dos campos de golf de 18 hoyos diseñados por Robert Trent Jones, el establecimiento cuenta con una trayectoria histórica que se remonta a 1986, cuando abrió originalmente como el emblemático hotel Byblos, punto de encuentro de la realeza y la jet-set internacional.

Tras una reforma integral acometida por Intriva Capital junto al estudio Esteva i Esteva, el resort reabrió en 2022 reconvertido en La Zambra.

¿Cómo es este hotel cinco estrellas de Málaga?

En la actualidad, este hotel de Mijas Golf dispone de 197 habitaciones y suites, un spa de 2.000 metros cuadrados inspirado en los hammams andaluces y cuatro espacios gastronómicos (Picador, Bamboleo, Palmito y La Bartola) que celebran la cultura y la gastronomía de la región.

La parte compradora ha contado con el asesoramiento inmobiliario de Colliers y el asesoramiento jurídico de Garrigues. Además, la compra de La Zambra se produce en un contexto de fortaleza financiera para la hotelera presidida por José Antonio Castro.

GIHSA cerró el ejercicio 2025 como el mejor de su historia tras alcanzar una facturación de 206 millones de euros y un beneficio récord de 38 millones.

Durante la primera mitad de 2026, la compañía ha mantenido la tendencia positiva al ingresar 105 millones de euros, lo que representa un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Con esta suma, Grupo Hesperia pasa a gestionar 22 activos en España a través de su gestora Hesperia World, operando tanto con marca propia como mediante alianzas estratégicas con sellos internacionales de Hyatt (Hyatt Regency, Grand Hyatt, Secrets y The Unbound Collection).