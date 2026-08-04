Acosol licita 14,5 millones en obras para renovar tuberías, colectores y una depuradora en la Costa del Sol

Acosol, la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, prepara tres proyectos valorados en 14,5 millones de euros para renovar conducciones de abastecimiento y saneamiento y remodelar una de sus principales depuradoras. Las actuaciones afectarán a infraestructuras situadas en Marbella, Estepona, Mijas y Fuengirola.

Dos de los contratos ya se encuentran publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El tercero, destinado a rehabilitar cerca de ocho kilómetros de la red de saneamiento entre Marbella y Estepona, está previsto que salga a licitación próximamente.

Acosol inició a finales del año pasado las obras para sustituir 6 kilómetros de tubería de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmadena. / L.O.

Renovación de 11,8 kilómetros de la autovía del agua en Marbella

El primero de los proyectos permitirá redactar la documentación necesaria para renovar 11,8 kilómetros de la red de abastecimiento en alta, conocida como autovía del agua. Las conducciones forman parte del ramal este del sistema y, en algunos puntos, tienen más de 50 años de antigüedad.

El contrato, valorado en 1.842.258 euros, se divide en tres lotes situados en el término municipal de Marbella. Una vez redactados los proyectos, el siguiente paso será licitar la ejecución de las obras.

El primer tramo discurre entre la derivación de Albarizas y la de El Real, con una longitud de 1.929 metros. El segundo conecta El Real con El Rosario y alcanza los 3.692 metros, mientras que el tercero se extiende desde El Rosario hasta Artola durante 6.195 metros.

Las empresas interesadas en redactar estos proyectos podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de septiembre de 2026.

Acosol está digitalizando todo el proceso de la gestión del agua para controlar en tiempo real el sistema de abastecimiento y saneamiento de la Costa del Sol. / L.O.

Primer paso para reformar la depuradora de Mijas y Fuengirola

El segundo contrato afecta a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Cerro del Águila, una infraestructura que trata las aguas residuales procedentes de Mijas y Fuengirola.

La actuación cuenta con un presupuesto inicial de 593.322 euros y comprende la elaboración de un estudio de alternativas, los documentos ambientales y el anteproyecto para acometer una remodelación integral de las instalaciones.

Este contrato no incluye todavía las obras de reforma, sino los trabajos técnicos previos que permitirán definir su alcance, presupuesto y características. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2026.

Ocho kilómetros de colectores entre Marbella y Estepona

La inversión más elevada corresponde a la rehabilitación de varios tramos de la red de saneamiento situados entre Marbella y Estepona. El proyecto está valorado en 12.088.998 euros y permitirá actuar sobre cerca de ocho kilómetros de conducciones.

Los trabajos continuarán el programa de rehabilitación con manga iniciado en 2024. Este sistema permite mejorar la estanqueidad de los colectores y reducir la entrada de agua salada en la red, un problema que dificulta el tratamiento de las aguas residuales y su posterior regeneración.

La licitación se dividirá en tres lotes. El primero contempla la rehabilitación de 1.776,5 metros entre Marbesa y Cabopino, en Marbella.

El segundo actuará sobre 2.317,9 metros comprendidos entre el aliviadero de San Pedro Alcántara y la estación de elevación de Guadalmina. El tercer lote suma 3.806 metros repartidos entre el tramo de Arroyo de las Cañas a Guadalmansa y el comprendido entre las estaciones de elevación de El Velerín y Mar Azul.

Qué mejoras buscan las obras hidráulicas

La renovación de la autovía del agua persigue sustituir tuberías antiguas y aumentar la capacidad y fiabilidad de la red que distribuye el agua a los municipios de la Costa del Sol Occidental, para lo que cuenta con una financiación de 175 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya ha firmado la entrega de los primeros 75 millones de euros.

En el caso del saneamiento, el objetivo principal es conseguir conducciones más herméticas y evitar la intrusión salina, que se produce cuando el agua del mar entra en los colectores y aumenta el volumen y la salinidad del agua que llega a las depuradoras.

Acosol ya ha aplicado este sistema de rehabilitación en tramos de Marbesa, Pinomar y Estepona. Las nuevas actuaciones ampliarán este trabajo a otros puntos de una red sometida a una elevada presión por el crecimiento de la población y la actividad turística.