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Giro en el crimen de Benahavís
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Accidente

Un coche de caballos vuelca tras colisionar con una furgoneta en Fuengirola

El accidente, ocurrido en la Plaza de la Constitución, ha dejado herida de gravedad a la conductora del carruaje y una motorista podría haber resultado afectada

Un coche de caballos vuelca tras colisionar con un turismo en Fuengirola

Un coche de caballos vuelca tras colisionar con un turismo en Fuengirola / Fuengirolasequeja

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Laura Rubio

Laura Rubio

Fuengirola

Un carruaje de caballos ha volcado, cayendo su conductora y los animales al suelo, tras colisionar con un turismo en la localidad malagueña de Fuengirola.

El suceso ha sido registrado a las 15.30 en la Plaza de la Constitución de la localidad costasoleña, según han afirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Según relatan testigos, el carro de caballos se habría estrellado contra una furgoneta de reparto, tirando también a una motorista, si bien aún no han podido confirmarlo desde el 112. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia.

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La conductora del coche de caballos ha resultado herida de gravedad. Los caballos, que habían caído en el accidente, parecen encontrarse en buen estado.

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