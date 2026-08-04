Un coche de caballos vuelca tras colisionar con una furgoneta en Fuengirola

Un carruaje de caballos ha volcado, cayendo su conductora y los animales al suelo, tras colisionar con un turismo en la localidad malagueña de Fuengirola.

El suceso ha sido registrado a las 15.30 en la Plaza de la Constitución de la localidad costasoleña, según han afirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Según relatan testigos, el carro de caballos se habría estrellado contra una furgoneta de reparto, tirando también a una motorista, si bien aún no han podido confirmarlo desde el 112. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia.

Herida la conductora del carruaje

La conductora del coche de caballos ha resultado herida de gravedad. Los caballos, que habían caído en el accidente, parecen encontrarse en buen estado.