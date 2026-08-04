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Grupo Hesperia compra el hotel de gran lujo La Zambra en Mijas
Quiere potenciar el complejo a nivel internacional con la gastronomía, el bienestar y el golf
Grupo Inversor Hesperia ha adquirido a Intriva Capital el hotel La Zambra (antiguo Byblos) un cinco estrellas ubicado en Mijas. La operación consolida la apuesta de la compañía por el segmento del lujo y refuerza su presencia en Andalucía. Hesperia incorpora así un activo estratégico que comercializará bajo la marca The Unbound Collection by Hyatt.
El grupo quiere potenciar el posicionamiento internacional del complejo mediante el refuerzo de su oferta gastronómica, de bienestar y de golf para situarlo entre los mejores resorts del Mediterráneo.
El consejero delegado de Grupo Hesperia, Jordi Ferrer, ha señalado que La Zambra es un activo diferencial que «combina una historia extraordinaria, una ubicación excepcional y un enorme potencial de creación de valor», mostrándose convencido de que se consolidará como «uno de los referentes del turismo de lujo en España».
Ubicado sobre una colina flanqueada por dos campos de golf de 18 hoyos diseñados por Robert Trent Jones, el establecimiento cuenta con una trayectoria histórica que se remonta a 1986, cuando abrió originalmente como hotel Byblos, punto de encuentro de la realeza y la jet-set internacional.
Tras una reforma integral acometida por Intriva Capital junto al estudio Esteva i Esteva, el resort reabrió en 2022 reconvertido en La Zambra.
El hotel dispone de 197 habitaciones y suites, un spa de 2.000 m2 inspirado en los hammams andaluces y cuatro espacios gastronómicos (Picador, Bamboleo, Palmito y La Bartola) que celebran la cultura y la gastronomía de la región.
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