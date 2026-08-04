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Torremolinos licita por 123.831 euros el nuevo parqué del pabellón San Francisco de Asís para patinaje, baloncesto y fútbol sala

El nuevo suelo del pabellón San Francisco de Asís, cedido por la Junta de Andalucía, facilitará entrenamientos y competiciones de clubes y escuelas locales

Vista del pabellón San Francisco de Asís, en Torremolinos.

Vista del pabellón San Francisco de Asís, en Torremolinos. / La Opinión

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La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a licitación el suministro y la instalación de un nuevo suelo de parqué en el pabellón deportivo San Francisco de Asís. El contrato cuenta con un presupuesto de 123.831 euros, IVA incluido, y el plazo para presentar ofertas finalizará el 17 de agosto a las 23.59 horas.

El nuevo pavimento ampliará las posibilidades de uso de la instalación, que podrá acoger entrenamientos y actividades de patinaje, fútbol sala y baloncesto. El espacio también será compatible con otras disciplinas, como el judo o la gimnasia rítmica.

Características del suelo del pabellón

El suelo será de madera maciza e incorporará una barrera de vapor, un sistema elástico y de rastrelado, juntas y fijaciones mediante clavado oculto. Además, contará con el correspondiente marcaje de las líneas de pista para la práctica de diferentes deportes.

La actuación permitirá incorporar un nuevo recinto cubierto a la red de instalaciones deportivas de Torremolinos, utilizadas por los clubes y escuelas del municipio para sus entrenamientos y competiciones.

El pabellón San Francisco de Asís y la pista anexa fueron cedidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Torremolinos en octubre de 2023. Ambos espacios formaban parte del antiguo centro de menores del mismo nombre.

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Tras el informe de compatibilidad emitido por la Delegación Territorial de Urbanismo en Málaga, el complejo se encuentra en proceso de adaptación para su apertura al público como equipamiento deportivo comunitario.

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