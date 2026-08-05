Sucesos
El jefe de Bomberos de Benalmádena defiende la actuación en el incendio: "Se hizo una labor heroica"
David Bañasco pide a la opinión pública que sea "fiel a la realidad, respetando la tragedia y el trabajo profesional"
El jefe de Bomberos de Benalmádena, David Bañasco, se ha pronunciado sobre la actuación de los efectivos durante el incendio que ha dejado tres fallecidos en la localidad, después de las críticas y comentarios realizados por algunos vecinos.
Bañasco sostiene que el servicio respondió dentro del tiempo previsto y con los medios ordinarios disponibles: "Atendimos la emergencia en el tiempo adecuado. La respuesta fue de nueve minutos y la dotación ordinaria se ajustó a lo establecido por ley".
Un incendio "voraz" que se propagó por la fachada
El responsable del cuerpo explica que, cuando los bomberos llegaron al edificio, el fuego ya presentaba una gran intensidad y había accedido al inmueble a través de la fachada: "A nuestra llegada, el incendio era voraz y había entrado por la fachada".
Según Bañasco, las condiciones en el interior del edificio eran extremas. "Este incendio generó más de 700 grados en la caja de escaleras. La supervivencia estaba muy limitada en esa planta", señala.
El jefe de Bomberos ha defendido el trabajo realizado por los efectivos durante la emergencia y ha calificado su actuación como "una gran labor" y una "labor heroica".
Además, ha pedido que las valoraciones públicas se ajusten a lo sucedido y tengan en cuenta tanto la gravedad de la tragedia como el trabajo de los profesionales: "Pediría a la opinión pública que, por favor, fuese fiel a la realidad y que, sobre todo, respetase no solo la tragedia, sino también el gran trabajo realizado por los bomberos".
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