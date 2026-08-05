Educación
Mijas licita la instalación de cubiertas para dar sombra en los colegios
El contrato cuenta con un presupuesto de 96.274,41 euros y un plazo de ejecución de 90 días, mientras que el colegio San Sebastián tendrá una solución alternativa.
El Ayuntamiento de Mijas ha sacado a concurso la redacción del proyecto básico y de ejecución para la instalación de cubiertas en las zonas deportivas de los colegios públicos de la ciudad. Así mejorarán las condiciones térmicas de estos espacios, tanto alumnos en horario escolar como usuarios en general fuera de este plazo.
Para avanzar con el proyecto se mantuvo una reunión con los directores de los colegios para elegir las pistas que van a ser objeto de esta actuación.
Redacción y diseño de las cubiertas
Una vez finalizados los trabajos de recopilación de información y determinación de cada parcela que será objeto de actuación, el adjudicatario deberá realizar el proyecto básico y de ejecución de las cubiertas. Dicho proyecto se hará contemplando todos los trabajos que sean necesarios para el cálculo y el diseño, los cuales permitirán definir las unidades de obra y detalles para la posterior contratación y ejecución de las obras.
Una solución alternativa para el colegio San Sebastián
Para el colegio San Sebastián de Mijas Pueblo se estudiará otro tipo de proyecto dada la imposibilidad técnica de instalar una cubierta en él. El presupuesto base de licitación es de 96.274,41 euros y el plazo inicial de ejecución, una vez adjudicado, es de 90 días naturales.
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