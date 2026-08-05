Muere la madre de los dos niños fallecidos en el incendio de un bloque de viviendas de Benalmádena

La mujer de 49 años que se encontraba ingresada tras el incendio de Benalmádena, en el que fallecieron sus dos hijos, ha muerto este martes por la tarde.

El fuego se originó sobre las cinco de la mañana del pasado jueves 30 de julio, en un bloque residencial en la Calle Ónix de la localidad de Arroyo de la Miel. En el trágico suceso fallecieron dos hermanos de 10 y 15 años, un niño y una niña.

La madre, que tenía el 70% del cuerpo quemado, pudo ser rescatada e ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, donde permaneció ingresada en la Unidad de Grandes Quemados hasta su fallecimiento.

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Una bateria externa, principal hipótesis

Aunque la investigación sigue abierta, según pudo saber este periódico, el origen de las llamas puede estar en el fallo de una batería externa en la vivienda de la tercera planta, que se encontraba debajo de la que vivían los menores.

El fuego acabó propagándose a la cuarta planta con gran virulencia y se extendió hasta cuatro apartamentos, lo que requirió el desalojo de dos plantas del edificio.

Otros heridos en el suceso

Tras recibir el aviso, hasta allí se desplazaron Bomberos de Benalmádena, apoyados por los Bomberos de Torremolinos, Policía Local de Benalmádena y servicios sanitarios, aunque a su llegada se encontraron las llamas del fuego muy avanzadas.

Las labores de rescate dejaron también varios heridos, como un bombero que resultó accidentado, además de otros efectivos y agentes de policía que fueron atendidos por inhalación de humo.