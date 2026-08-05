Recogen casi 10.000 colillas en una hora en la playa de Rincón de la Victoria

Casi 10.000 colillas han sido retiradas de las playas de Rincón de la Victoria en solo una hora durante una jornada de limpieza en el litoral del municipio.

Durante la acción, que ha sido coordinada por el profesor sevillano Enrique Herrero, han participado 25 voluntarios que han recogido un total de 9.245 colillas a lo largo de 500 metros de costa.

Enrique Herrero, conocido como 'Quique bolsitas’, recorre distintos espacios cada día intentando concienciar sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.

La basuraleza

Así, visita distintos parajes retirando basura y concienciando sobre las consecuencias del cambio climático si no se logra controlar la "basuraleza" y, aunque normalmente lo que hace es recorrer campos y dejarlos sin basura, en algunas ocasiones desplaza su acción a lugares como playas.

Ha señalado que las colillas "son uno de los residuos más contaminantes para el medio natural", ya que liberan sustancias tóxicas que afectan a los ecosistemas y tardan años en degradarse, para indicar, por último, que, con esta iniciativa, se pretende concienciar a la ciudadanía sobre el impacto ambiental de este tipo de residuos y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, limpieza y sensibilización para proteger el litoral.