El Teleférico de Benalmádena invita a ver el eclipse del 12 de agosto desde el Monte Calamorro

El Teleférico de Benalmádena se prepara para una de las grandes citas astronómicas del verano. El próximo 12 de agosto, España vivirá su primer eclipse total de Sol en más de un siglo, aunque desde Málaga el fenómeno se observará de forma parcial, con una ocultación de hasta el 95% del disco solar.

El eclipse comenzará en Málaga alrededor de las 19.43 horas y se prolongará hasta las 21.30, según las previsiones del Instituto Geográfico Nacional (IGN). No obstante, desde la capital dejará de apreciarse unos nueve minutos antes, sobre las 21.21 horas, coincidiendo con la puesta de sol.

El fenómeno no llegará a sumir la ciudad en la oscuridad, pero sí transformará la luz habitual del atardecer. Se producirá una disminución perceptible de la claridad y el Sol irá adquiriendo la forma de una media luna a medida que avance la ocultación.

En este contexto, el Monte Calamorro se presenta como uno de los puntos elevados desde los que seguir el eclipse. El Teleférico de Benalmádena mantiene durante julio y agosto su horario de verano, de 10.00 a 23.00 horas, lo que permitirá subir al enclave durante la tarde del fenómeno.

Fases del eclipse en Málaga / Instituto Geográfico Nacional

Las cabinas parten de Arroyo de la Miel y recorren 2.646 metros hasta el monte en un trayecto de unos 15 minutos. Durante el recorrido salvan un desnivel de 636 metros, con una pendiente media del 24%. Cada cabina tiene capacidad para cuatro personas.

La elección del lugar será especialmente importante, ya que el eclipse se producirá con el Sol muy próximo al horizonte. Los expertos aconsejan buscar espacios abiertos, sin edificios, árboles o montañas que bloqueen la visibilidad durante la puesta de sol. En la provincia, las zonas de la mitad norte pueden ofrecer mejores condiciones debido a la menor presencia de obstáculos en el horizonte.

El IGN dispone, además, de un visualizador interactivo que permite consultar cómo se verá el eclipse desde cualquier punto, así como las horas de inicio, máxima ocultación y final del fenómeno.

La cita del 12 de agosto abrirá una secuencia astronómica excepcional en España. Málaga podrá contemplar un eclipse total de Sol el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028, tres fenómenos de gran magnitud concentrados en apenas tres años.

Cima del monte Calamorro. / Teleférico de Benalmádena

Cómo observar el eclipse sin poner en riesgo la vista

La protección ocular será imprescindible durante toda la observación. El Sol nunca debe mirarse directamente, ni siquiera cuando la Luna haya ocultado la mayor parte de su superficie. Las gafas de sol convencionales tampoco ofrecen una protección suficiente y pueden provocar lesiones irreversibles en la retina.

Las gafas para eclipses deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015 y contar con un marcado CE auténtico. También deben incluir los datos del fabricante, las instrucciones de uso y la fecha de caducidad. Estos elementos tienen que aparecer de forma visible, legible y permanente en el producto.

Antes de utilizarlas conviene comprobar que el filtro no presenta arañazos, agujeros, dobleces o desperfectos. Al ponérselas, las gafas deben bloquear prácticamente toda la luz ambiental: si permiten distinguir las manos, los muebles o el entorno, no deben utilizarse.

El precio habitual de estos protectores oscila entre 1,50 y cinco euros, dependiendo principalmente del tipo de montura. Pueden adquirirse en ópticas, farmacias, tiendas especializadas en astronomía y comercios por internet. En Málaga, el Museo Interactivo de la Música ha repartido unidades entre sus visitantes y también está prevista su comercialización en puntos de venta de la ONCE y en su sede de la calle Cuarteles, hasta agotar existencias.

Semáforo de seguridad para la observación del eclipse / Colegio Oficial de Ópticos y Optometrístas

Los expertos desaconsejan recurrir a radiografías, discos compactos, cristales ahumados o películas fotográficas. Tampoco se debe observar el Sol con cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos colocados delante de las lentes, ya que pueden producir daños en los ojos y en los propios dispositivos.

Quienes no dispongan de gafas homologadas pueden seguir el eclipse mediante métodos de proyección indirecta. Una de las opciones más sencillas consiste en realizar un pequeño orificio en una cartulina y proyectar la imagen del Sol sobre una superficie blanca, sin mirar directamente a través del agujero.