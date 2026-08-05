Sucesos
El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: "Lo hemos perdido todo, no tenemos casa"
Los vecinos del edificio denuncian la falta bomberos y piden que el número de efectivos se incremente para atender emergencias, especialmente en temporada alta
El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena. en el que han muerto tres miembros de una misma familia, se ha pronunciado respecto a qué ocurrió aquella fatídica madrugada.
El fuego comenzó sobre las 5.30 horas en una vivienda de la tercera planta y las llamas se propagaron hasta el cuarto piso del edificio. Según relata el afectado, el origen estuvo en un cargador de batería: "Estábamos durmiendo y teníamos el cargador cargando. De repente, mis hijos vieron el fuego y comenzaron a gritar", explica.
"Nuestra casa está totalmente destruida"
Este vecino y su familia son las otras víctimas colaterales de esta tragedia. Él sufrió quemaduras en una pierna y en las manos y además el incendio también los ha dejado sin hogar: "No tenemos casa, nuestra casa está totalmente destruida. Lo hemos perdido todo", lamenta.
Actualmente, la familia se encuentra alojada en casa de unos familiares. Según señala el vecino, desde el Ayuntamiento les ofrecieron una noche de hotel tras el incendio: "Pero una sola noche no es suficiente", critica.
Según su relato, la llamada a los servicios de emergencia se realizó a las 5.41 horas y los bomberos llegaron al edificio a las 5.55 horas: "Llegaron cuatro bomberos", señala.
El vecino explica que los efectivos priorizaron el rescate de las personas que se encontraban en el inmueble: "Obviamente hay que rescatar primero a las personas, pero si hubiera más efectivos se podría haber comenzado también las labores de extinción en las viviendas", afirma.
Los vecinos preparan una concentración para pedir más bomberos
Por otro lado, los vecinos del edificio preparan una concentración para reclamar más medios y una mayor dotación de bomberos en Benalmádena. A raíz de lo ocurrido, aseguran haberse dado cuenta de que el municipio cuenta únicamente con tres bomberos y un cabo.
"Necesitamos más bomberos, y más ahora que en verano triplicamos nuestra población. Esto puede pasarle a cualquiera", sostiene el afectado, que considera insuficientes los recursos disponibles para atender una emergencia de estas características.
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