Emergencias
Estabilizado el incendio declarado en Arroyo Vaquero, Estepona
Las llamas se han originado junto a un campo de golf
El incendio forestal declarado este jueves en Estepona ha quedado estabilizado a las 17.30 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) por su perfiles de redes sociales.
El fuego se inició poco después de las cuatro de la tarde en la zona de Arroyo Vaquero las proximidades de un campo de golf, pero gracias a la rápida intervención de 16 bomberos forestales, una autobomba y un helicóptero ligero del Infoca para combatir las llamas, junto a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, ha permitido controlar la evolución del incendio y evitar su propagación por el entorno.
Protección Civil de Estepona aconseja a todas las personas que estén en las inmediaciones que aparten sus coches para dejar espacio a los servicios de emergencias.
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