Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón en el CentroPrevención ante el calor extremoMaría Barranco, abanderada de la Feria de MálagaPrimera victoria en la pretemporada del Málaga CFYa hay empresa para el consultorio de CártamaObras residencia de mayores MarbellaSi el eclipse te pilla conduciendoEl Málaga CF convence ante el Al-Arabi catarí
instagramlinkedin

Emergencias

Estabilizado el incendio declarado en Arroyo Vaquero, Estepona

Las llamas se han originado junto a un campo de golf

Incendio en Estepona, en la zona de Arroyo Vaquero.

Incendio en Estepona, en la zona de Arroyo Vaquero. / Infoca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El incendio forestal declarado este jueves en Estepona ha quedado estabilizado a las 17.30 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) por su perfiles de redes sociales.

El fuego se inició poco después de las cuatro de la tarde en la zona de Arroyo Vaquero las proximidades de un campo de golf, pero gracias a la rápida intervención de 16 bomberos forestales, una autobomba y un helicóptero ligero del Infoca para combatir las llamas, junto a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, ha permitido controlar la evolución del incendio y evitar su propagación por el entorno.

Noticias relacionadas y más

Protección Civil de Estepona aconseja a todas las personas que estén en las inmediaciones que aparten sus coches para dejar espacio a los servicios de emergencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
  2. El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
  3. El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
  4. La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
  5. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  6. Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
  7. La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
  8. El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: 'Lo hemos perdido todo, no tenemos casa

La Guardia Civil detiene al motorista que se dio a la fuga tras arrollar a un agente de Tráfico en Mijas

La Guardia Civil detiene al motorista que se dio a la fuga tras arrollar a un agente de Tráfico en Mijas

Estabilizado el incendio declarado en Arroyo Vaquero, Estepona

Estabilizado el incendio declarado en Arroyo Vaquero, Estepona

Mijas reduce a 27 días el pago a proveedores, su mejor dato desde 2018

Mijas reduce a 27 días el pago a proveedores, su mejor dato desde 2018

El detenido por asesinar a su expareja en Benahavís confesó el crimen en un diario escrito durante su fuga

El detenido por asesinar a su expareja en Benahavís confesó el crimen en un diario escrito durante su fuga

Nueva promoción de viviendas en Estepona: 67 pisos junto a Selwo y vistas al mar

Nueva promoción de viviendas en Estepona: 67 pisos junto a Selwo y vistas al mar

The Burger Cup aterriza en Estepona con las hamburguesas más virales de España y entrada gratis

Torremolinos lleva su campaña más "tremenda" al Metro de Málaga este verano

Torremolinos lleva su campaña más "tremenda" al Metro de Málaga este verano

Mijas licita la instalación de cubiertas para dar sombra en los colegios

Mijas licita la instalación de cubiertas para dar sombra en los colegios
Tracking Pixel Contents