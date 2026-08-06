Mijas reduce a 27 días el pago a proveedores, su mejor dato desde 2018

El Ayuntamiento de Mijas ha situado su periodo medio de pago a proveedores en 27,46 días, el mejor registro alcanzado por la administración local desde enero de 2018. La cifra se encuentra alrededor de tres días por debajo del límite de 30 días establecido en la normativa contra la morosidad.

El dato supone una reducción de los plazos con los que el Consistorio abona las facturas a las empresas y profesionales que prestan servicios municipales. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, este resultado permite ajustarse a las exigencias fijadas por la legislación estatal en materia de contratación, morosidad y sostenibilidad financiera.

El Ayuntamiento atribuye la mejora a los cambios administrativos

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha relacionado esta evolución con la puesta en funcionamiento, el pasado mes de octubre, del Órgano de Gestión Presupuestaria, encargado de agilizar y coordinar la administración económica municipal.

Entre las medidas aplicadas también se encuentra la implantación de la administración electrónica, que permite tramitar facturas y expedientes de forma telemática. El Gobierno municipal incluye además entre las actuaciones desarrolladas la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal y del Plan Antifraude.

Mata ha defendido que la reducción del plazo permite recuperar la confianza de las empresas interesadas en trabajar con el Ayuntamiento: "Gracias a esto, grandes empresas vuelven a confiar en nosotros y en las posibilidades de nuestro municipio, algo prioritario para este equipo de gobierno".

Mijas evita el mecanismo de pago a proveedores

La mejora del periodo medio de pago tiene también consecuencias para las cuentas municipales. Durante 2026, el Ayuntamiento no tendrá que acogerse al mecanismo extraordinario de pago a proveedores, una situación que no se producía desde 2022.

Este instrumento está previsto para administraciones que acumulan retrasos elevados en el abono de sus facturas. Al situarse el periodo medio por debajo de los 60 días, Mijas queda fuera de este procedimiento durante el presente ejercicio.

El Ayuntamiento señala también que, si mantiene la evolución actual y continúa cumpliendo las restantes reglas fiscales, no será necesario elaborar un Plan Económico Financiero para corregir desequilibrios presupuestarios.

El remanente podría destinarse a nuevas inversiones

El cumplimiento de los plazos de pago y del resto de las magnitudes económicas permitiría al Consistorio utilizar parte del remanente de Tesorería en inversiones financieramente sostenibles.

Entre los posibles destinos se encuentran la promoción de vivienda, la mejora de vías públicas, las actuaciones en parques y el refuerzo de la asistencia social primaria. Estas inversiones dependerán, no obstante, de que el Ayuntamiento mantenga el cumplimiento de la normativa presupuestaria y de estabilidad financiera.