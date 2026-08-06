Nueva promoción de viviendas en Estepona: 67 pisos junto a Selwo y vistas al mar

Neinor Homes ha lanzado la segunda fase de Australy Thera, una nueva promoción residencial situada en la zona norte del Parque Selwo, en Estepona. Esta fase contará con 42 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, incluidos dúplex de tres habitaciones.

El complejo tendrá un total de 67 viviendas, de las que 25 pertenecen a la primera fase. La promoción se comercializa bajo la marca AEDAS Homes y constituye el tercer y último proyecto del ámbito residencial Australy.

Cerca de 200 viviendas en el nuevo sector Australy de Estepona

Australy está formado por tres promociones: Libella, ya entregada; Aures, con entrega próxima; y Thera, actualmente en comercialización. En conjunto, Neinor Homes prevé desarrollar cerca de 200 viviendas en este nuevo sector de Estepona.

El residencial se localiza en una zona elevada al norte de Selwo, con vistas al mar, Gibraltar y la montaña. También se encuentra próximo a la playa y conectado con la A-7, desde donde se puede acceder a puntos de la Costa del Sol como Puerto Banús y Sotogrande.

La promotora sitúa el proyecto en el entorno conocido como la Nueva Milla de Oro de Estepona, dentro del eje formado por los municipios de Estepona, Marbella y Benahavís.

Viviendas de dos a cuatro dormitorios desde 113 metros cuadrados

Australy Thera dispondrá de viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, además de dúplex de tres habitaciones. Los inmuebles incluirán garaje y trastero y tendrán superficies a partir de 113 metros cuadrados.

Las viviendas estarán distribuidas con una separación entre las zonas de día y de noche. El salón, la cocina y el comedor compartirán un espacio abierto conectado con una terraza con vistas al mar y la montaña.

El gran proyecto residencial Australy de Neinor Homes, comercializada por AEDAS Homes en Estepona, Málaga. / L.O

El proyecto contempla también dormitorios principales con baño incorporado y vestidor, además de sistemas de ventilación natural cruzada.

Casa Club con spa, piscina, gimnasio y coworking

Los residentes de las tres promociones del ámbito Australy podrán utilizar una Casa Club Social equipada con spa, piscina exterior, gimnasio, gastrobar y espacio de coworking.

El conjunto residencial contará asimismo con zonas ajardinadas y espacios comunitarios vinculados a las distintas promociones.

Terraza ático con vistas al mar de las viviendas de Australy Thera de Neinor Homes, comercializada por AEDAS Homes. / L.O

La primera fase alcanza el 50% de las ventas

La primera fase de Australy Thera ha alcanzado ya el 50% de las viviendas vendidas, según los datos facilitados por la promotora.

Neinor Homes señala que la comercialización está atrayendo tanto a compradores nacionales como internacionales interesados principalmente en adquirir una segunda residencia en Estepona. La promoción también se dirige a clientes que buscan primera vivienda o una propiedad como inversión.