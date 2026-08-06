El detenido por asesinar a su expareja en Benahavís confesó el crimen en un diario escrito durante su fuga

El hombre detenido por presuntamente matar a su expareja en el municipio malagueño de Benahavís confesó el crimen en un diario que escribió durante los días que estuvo en busca y captura. Según ha informado este jueves la Guardia Civil, el investigado dejó las notas en la entrada de la vivienda de un amigo antes de ser localizado en una zona de monte de Istán. Al verse acorralado por los agentes, se produjo un corte en el cuello con un cúter por el que tuvo que ser hospitalizado. Actualmente, se encuentra en prisión investigado por un delito de homicidio y otro contra la libertad sexual de la víctima en el ámbito de la violencia de género, que fue encontrada con lesiones de arma blanca en el cuello y con la camisa y el sujetador rotos. Aunque los investigadores descartaron inicialmente un crimen machista por no constar relación sentimental entre la víctima y el agresor, finalmente se ha acreditado que fueron pareja entre 2018 y 2020.

El instituto armado recuerda que todo comenzó con la llamada de una mujer a Emergencias 112 el pasado 21 de julio alertando de que su vecina había gritado pidiendo auxilio. Tras la llamada, vio a un hombre saliendo de la vivienda de forma apresurada y lo grabó con su teléfono móvil antes de que huyera en un vehículo. Los sanitarios desplazados a la urbanización Los Arqueros y Las Jacarandas sólo pudieron confirmar la muerte de M.P., de 45 años y origen húngaro, que presentaba una profunda herida en el cuello y estaba semidesnuda. Con el presunto asesino identificado, la Guardia Civil centró su labor en localizarlo y en determinar qué tipo de relación había entre ambos.

Escondido en la montaña

Mientras se descartaba públicamente que pudiera tratarse de un crimen de naturaleza machista por ser el sospechoso un "conocido" de la víctima, el coche fue localizado abandonado en el término municipal de Marbella y las pesquisas apuntaron a que podría haberse desplazado a una zona de monte de Istán para ocultarse. La búsqueda culminó el pasado viernes 31 de julio, después de que el hombre dejara en los accesos de la vivienda de un amigo un diario que escribió durante su fuga y en el que reconocía el crimen. Una serie de batidas en el bosque permitieron localizarlo tumbado junto a un bancal. "Al verse cercado, se produjo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano, procediendo de inmediato a auxiliarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios", explicado la Guardia Civil en un comunicado. Fue trasladado inconsciente al Centro de Salud de Istán y finalmente al Hospital Costa del Sol, donde fue dado de alta al día siguiente.

Finalmente, la investigación ha determinado que el presunto asesino y la víctima habían mantenido una relación sentimental entre 2018 y 2020. La ruptura provocó que el hombre regresara a su país, pero tras varios años retomaron el contacto y hasta el momento del crimen eran compañeros de piso.