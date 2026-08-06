The Burger Cup aterriza en Estepona con las hamburguesas más virales de España y entrada gratis

The Burger Cup llegará a Estepona del miércoles 12 al domingo 16 de agosto con una nueva parada de su recorrido nacional. El evento, de acceso gratuito, reunirá a algunas de las hamburgueserías más destacadas de España en una competición gastronómica acompañada de música y actividades de ocio.

Durante cinco días, la Plaza de Toros de Estepona se transformará en un espacio dedicado a las hamburguesas gourmet, los foodtrucks y otras propuestas gastronómicas. La programación se completará con actuaciones musicales en directo y sesiones continuas de DJ.

Horarios de The Burger Cup en la Plaza de Toros

El recinto abrirá el miércoles y el jueves de 19.00 a 00.00 horas. Desde el viernes hasta el domingo, el horario se ampliará y el público podrá acceder de 19.00 a 01.00 horas.

La cita contará también con actividades para toda la familia, sorteos y sorpresas para los asistentes. Además, dispondrá de una zona pet friendly y de foodtrucks con propuestas procedentes de distintos puntos de España.

Las hamburgueserías participantes en Estepona

Entre los establecimientos participantes se encuentran Six Seven Burger, Lame, Gosso, Hype, Madu Burgers, Vulcano Grill, Burger Lab, Capitano Burger, Smash y Burger’s Mafia. La oferta dulce correrá a cargo de El Señor de las Donas.

The Burger Cup llega a Estepona en agosto. / L.O

La edición de 2026 estará especialmente centrada en algunas de las hamburguesas con mayor presencia en las redes sociales. Los asistentes podrán degustar las diferentes creaciones y votar por su favorita mediante un código QR que recibirán después de cada consumición.

El público elegirá la mejor hamburguesa del evento

La competición finalizará con una entrega de premios en la que se proclamará la mejor hamburguesa elegida por el público. La votación permitirá que los propios asistentes decidan cuál de las propuestas participantes se alza con el reconocimiento de esta parada del campeonato.

El promotor de The Burger Cup, Javier Bravo, explica el planteamiento del evento: "The Burger Cup nace con el objetivo de acercar al público algunas de las mejores hamburgueserías de España en un formato pensado para disfrutar sin prisas. Estepona es el escenario perfecto para esta nueva parada del campeonato, donde la gastronomía se combina con música en directo y un ambiente pensado para compartir con amigos y en familia".

Showcooking infantil y actividades para las familias

La programación incluirá un showcooking infantil el sábado 15 de agosto a las 12.30 horas, dirigido a los más pequeños. Para participar será necesario realizar una inscripción previa a través de las redes sociales del evento.

The Burger Cup cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Estepona como patrocinador institucional y con la colaboración de Amstel, Coca-Cola y Just Eat. El evento itinerante combina hamburguesas de autor, música y actividades de ocio en diferentes ciudades españolas.