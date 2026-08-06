Turismo
Torremolinos lleva su campaña más "tremenda" al Metro de Málaga este verano
Un convoy tematizado promocionará durante agosto y septiembre las playas, la cultura, el ocio y las tradiciones del municipio ante una audiencia potencial cercana a los tres millones de viajeros
Torremolinos reforzará este verano su promoción turística en el área metropolitana con una campaña de gran formato en el Metro de Málaga. Durante los meses de agosto y septiembre, un convoy completamente tematizado recorrerá la red para mostrar los principales atractivos del municipio bajo el lema "Tremendo Torremolinos".
La iniciativa convierte el tren en un escaparate móvil del destino mediante diferentes composiciones visuales dedicadas al litoral, la cultura, el ocio, la identidad local y las tradiciones. El objetivo es trasladar a los viajeros una imagen contemporánea, vital y reconocible de Torremolinos.
Un convoy del Metro de Málaga dedicado a Torremolinos
El lema "Tremendo Torremolinos" ocupará un lugar destacado en el exterior del convoy y servirá como elemento común de las distintas piezas promocionales. Las imágenes estarán acompañadas por códigos QR que permitirán acceder directamente a información turística del municipio.
De esta forma, la campaña no se limitará al impacto visual en los vagones, sino que también permitirá prolongar la experiencia en el entorno digital. Los usuarios podrán consultar información sobre el destino desde sus teléfonos móviles durante el trayecto o desde las estaciones.
Casi tres millones de viajeros potenciales durante la campaña
La acción estará activa durante agosto y septiembre, dos meses especialmente relevantes para la actividad turística y la movilidad en el área metropolitana de Málaga. En ese mismo periodo de 2025, el suburbano contabilizó 2.804.738 viajeros.
En concreto, el Metro de Málaga registró 1.197.105 pasajeros en agosto y 1.607.633 en septiembre. A partir de la evolución del servicio y de una previsión de crecimiento del 4%, la red podría acercarse este año a los 2,92 millones de usuarios durante los dos meses de campaña.
Más de 800.000 impactos previstos en agosto y septiembre
La estimación técnica sitúa el alcance de la iniciativa en más de 800.000 impactos, teniendo en cuenta que la acción se concentra en un convoy concreto. La previsión se ha planteado de manera conservadora y podría aproximarse o incluso superar el millón al incorporar también la visibilidad exterior del tren.
El recorrido del convoy permitirá que la campaña llegue no solo a sus pasajeros, sino también a las personas que se encuentren en estaciones, andenes y otros puntos de la red. Su carácter móvil multiplica las oportunidades de contacto con la marca turística de Torremolinos.
La acción se integra en la estrategia promocional "Tremendo Torremolinos" y proporciona al municipio una presencia continuada en uno de los principales sistemas de transporte público de la provincia de Málaga durante dos de los meses con mayor actividad turística.
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